Ayoó aclara que "no colocar los armarios contraincendios fue decisión de toda la mancomunidad"

Tras el fuego de Molezuelas, que en la comarca de Benavente entre otras consecuencias dejó confinados a los vecinos de Ayoó de Vidriales y obligó a evacuar los pueblos de Congosta y Carracedo, de este mismo municipio, son varias las valoraciones que se están poniendo sobre la mesa. Desde el Ayuntamiento de Ayoó se pide a Diputación Provincial de Zamora "el mismo respeto que a otros pueblos" y rechaza la polémica por la instalación de los armarios de intervención rápida contraincendios.

Ha habido quejas de algunos vecinos de este municipio, que han sufrido daños en los inmuebles por el fuego y que aseguran haberse sentido desprotegidos. Quejas que llegaron, entre otras cosas, por no disponer de los armarios de intervención rápida contraincendios instalados ya en cada uno de los pueblos. Estas quejas llevaron el jueves a la Diputación Provincial a hacer un comunicado lamentando esta circunstancia.

El alcalde de Ayoó, David Martínez, hace hincapié en dos aspectos. Por un lado, en que los medios de los que disponía el ayuntamiento se pusieron a disposición de los vecinos el mismo día 12 (algunos vecinos siguen negándolo, mientras que otros que estuvieron colaborando en el dispositivo aseguran que se dispuso de ellas). Y, por otro, que la decisión de no instalar los armarios no ha sido algo municipal, sino que se acordó en la Mancomunidad de Servicios a la que pertenece este ayuntamiento. "Ningún ayuntamiento los ha instalado todavía, no es solo el Ayuntamiento de Ayoó y no sabemos por qué solo se refiere a este ayuntamiento", asegura el primer edil.

Decisión de la mancomunidad

También la alcaldesa pedánea de Congosta, Visitación Martínez, explica que "la Diputación el día 31 de julio nos entregó 3 cajetines de mangueras para instalarlos en el pueblo, pero no había tope de los 15 días". Y añade que "el día 18 de agosto hubo una reunión de la mancomunidad y todos los alcaldes decidieron que no era bueno colocar las mangueras ahora, en agosto, por la cantidad de gente que hay en todos los sitios. Esos cajetines no tienen cierre, con lo cual nos podíamos encontrar que al día siguiente no tuviéramos mangueras".

Estos términos los corrobora también el alcalde de Santibáñez de Vidriales quien señala que en su municipio tampoco están colocados los armarios, pero los medios de los que dispone sí están a disposición de los vecinos.

Insiste la alcaldesa de Congosta que "de todos modos, desde el día 12 de agosto, las mangueras se han estado usando tanto en Ayoó como en Carracedo. No entendemos esta polémica porque el material se ha estado utilizando para lo que son, para actuar en caso de una emergencia contra el fuego".

Lamenta la alcaldesa la posición de Diputación en este asunto y dice que "nos dan unas mangueras para hacer un trabajo para el que no tenemos ni gente cualificada ni gente joven que pueda utilizar esas mangueras. Lo que sí queremos dejar muy claro es que las mangueras se han utilizado, que no está puesto el cajetín en la calle, pero lo importante es que si hay un incendio las mangueras se utilicen y no tanto que esté puesto o no esté puesto el cajetín".

Por otro lado, es crítica la alcaldesa de Congosta con el trato de Diputación según explica. Señala que "recuerdo que fuimos los grandes afectados el día 11 de agosto por el fuego y, a fecha de hoy, nadie de Diputación se ha dirigido a nosotros a ver si necesitamos algo. Nos han llamado de la Junta, pero de Diputación no". Y añade que "creo que la Diputación está para más cosas que para entrar en polémicas absurdas. Todos los equipos de extinción de incendios, gracias a la Asociación Cultural de Congosta y a los vecinos, tuvieron agua que pusimos a enfriar para todos los que la necesitaron. Nos merecemos el mismo respeto que todos los pueblos de la provincia de Zamora", señaló.