El PSOE pregunta a la Alcaldía de Benavente qué modelo de negocio tiene para el Puerta del Noroeste
El Grupo Municipal del Partido Socialista, en la oposición del Ayuntamiento de Benavente, ha registrado un escrito solicitando información a la alcaldesa de Benavente, la popular Beatriz Asensio, sobre el modelo de negocio adoptado para la comercialización de las parcelas del nuevo polígono industrial que se tiene previsto ejecutar en la ciudad.
Petición que surge tras la información publicada por este medio sobre los avances en el proyecto del Puerta del Noroeste cuya ejecución podrá comenzar ya en septiembre y en la que la alcaldesa explicó que se está trabajando ya en la comercialización, con la Junta de Castilla y León y el Centro de Transporte y Logística de la ciudad.
Los socialistas, que pusieron en marcha los trámites del nuevo polígono industrial en la ciudad, quieren conocer qué parcelas están disponibles para su comercialización. Piden informe de secretaría realizado para este proceso de comercialización, así como el de Intervención. Y, en caso de que no exista cualquiera de la documentación solicitada, piden también "que se nos comunique la inexistencia de la misma", recoge el escrito registrado en la jornada de ayer en el Registro Municipal por la portavoz de los socialistas, Patricia Martín.
