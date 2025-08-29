Festín de sabores en las Ferias de Septiembre de Benavente

Ha comenzado con mucho ambiente y participación una nueva edición de las Ferias de Septiembre de Benavente, que congrega en el centro de la ciudad finalmente cerca de una treinta de puestos de productos de la tierra y de alfarería y cerámica. Se hizo esperar un poco más de lo previsto la apertura de algunas de las casetas pero poco a poco se ha logrado impulsar la actividad en torno a la exposición y venta de productos llegados de la provincia y de diferentes puntos de la geografía nacional.

En el recorrido hay quesos, vinos, dulces, anchoas, miel y caracoles, entre otras exquisiteces. También se pueden adquirir jabones aromatizados y velas, o artículos de cerámica. La animación llegó de la mano del pasacalles a cargo de la Asociación Cultural Son de los Valles, con música, baile y atuendos tradicionales.

Representantes municipales y de la Diputación durante la visita inaugural a la feria, probando los caldos de la zona. | E. P.

La alcaldesa, Beatriz Asensio, hizo hincapié en que esta feria permite mostrar "todo lo bueno que tiene Zamora, además en estos momentos tan difíciles e importantes, tenemos que crear sinergias con otros municipios, apoyarnos, que sea un escaparate de nuestra provincia, de nuestros productos. Tenemos productos muy buenos, además la gran mayoría de la gente que viene repite y va a ser un buen fin de semana".

No faltan este año los encurtidos. | E. P.

El diputado Emilio Fernández, por su parte, manifestó el apoyo a esta feria y recordó que "nosotros dentro de Alimentos de Zamora tenemos 16 figuras de calidad, 5 denominaciones de origen, 6 indicaciones geográficas protegidas y 5 marcas de garantía. Y aparte, para todos esos pequeños productores que no pueden encajar en Alimentos de Zamora, tenemos Exquisiteza, donde hay sobre 32 productores ahora mismo en ello".

Uno de los puestos de anchoas da a probar sus exquisiteces. | E. P.

La concejala de Ferias, Sara Casquero, explicó que "esperamos que salga todo tan bien como el año pasado, que fue el primer año que concentramos todo en el centro, en Plaza Santa María y Plaza de la Madera. Este año tenemos algo especial y algo novedoso, el Rural Chef, que es el sábado a las 6 de la tarde, tenemos ya 21 personas apuntadas y ha tenido mucho éxito y esperemos que continúe así”.