"Las Ferias de Septiembre de Benavente pretenden hacer provincia"

Benavente acoge desde hoy una nueva edición de las Ferias de Septiembre. ¿Por qué en agosto estas ferias?

Es cierto que a la gente le sorprende que sea en agosto, el último fin de semana en este caso, y no cambia la denominación. Fundamentalmente, lo que se pretende es continuar con la clásica denominación de esas ferias, las ferias que en su día fueron en Benavente muy potentes, eran las fiestas principales de esta localidad. Pero lo que se busca siempre es que el fin de semana en el que se celebren sea un fin de semana que todavía haya bastante afluencia de gente. El siguiente fin de semana, que es el primero de septiembre, ya tenemos el handicap de que comienza el curso escolar el día 8, la gente ya regresa a sus localidades de origen, en los municipios alrededor pasa lo mismo. Por eso lo que se pretende, entre otras cosas, es que sean unas ferias donde haya bastante afluencia de gente porque no solamente van dirigidas a Benavente, sino que la comarca se implique, la provincia en general.

Los productos de la tierra toman protagonismo en este modelo de feria por el que han apostado.

Son productos de la tierra, evidentemente no solo de Benavente y Los Valles, sino de la provincia de Zamora. Son los protagonistas. Hay más actividades, pero la esencia es la Feria de Productos de la Tierra. De ahí la implicación también de la Diputación de Zamora, a la que aprovecho para agradecer la colaboración. Su implicación tiene gran sentido ya que lo que se pretende es hacer provincia. Aunque vengan productos de la tierra de otras zonas.

Benavente y comarca cuentan con productos de la tierra de gran interés para los visitantes. ¿Qué podrán ver en esta feria?

Siempre se pretende contar con los productos de Benavente y de la Comarca. Por eso tenemos lo que nos puede también aquí caracterizar como son las bodegas de Benavente, Bodegas Otero, y de otras zonas de la comarca y luego los quesos. Vinos y quesos son los principales productos de nuestra zona que vamos a ver en esta feria.

¿Qué impacto en el sector hostelero y comercial tiene este evento en Benavente?

La ubicación en pleno centro creo que es un acierto. El año pasado se vio que resultó bien. La gente, por lo menos de los establecimientos, sí que estaba contenta. Porque, incluso una vez que cierra la feria, la gente que esté por ahí, por la zona, al final va a ir por inercia también a tomar algo en los establecimientos hosteleros o, incluso, durante los días o las horas en las que permanece abierta por la mañana o por la tarde. El comercio al estar a la vez abierto da la oportunidad también a los visitantes para hacer otras compras. La ubicación es perfecta para también potenciar el sector del comercio y de la hostelería.

¿Considera esta feria un revulsivo para la economía local?

Es un fin de semana importante puesto que los visitantes ya no solo compran en la feria, también en el propio comercio local. Esperemos que el tiempo acompañe y animamos a que la gente aproveche a salir .

Otra de las ferias que tiene cabida, es la Feria de la Cerámica y Alfarería. Se ha ido cambiando de ubicación y dando distintos enfoques, pero la participación en esta edición está muy mermada. ¿Qué cree que se puede cambiar para buscar el atractivo de los artesanos?

Se ha intentado dar varias vueltas, se ha contactado al final con muchos alfareros, desde la Concejalía de Cultura continuamente han estado trabajando sobre la posibilidad de hacer una feria solo de cerámica y alfarería, pero no hay un número suficiente de puestos como para ello. Entonces, integrada en la Feria de Productos de la Tierra ha funcionado bien, o por lo menos desde el punto de vista de la ubicación ha funcionado bien. Por eso, este año se ha seguido otra vez apostando por este formato de ferias. Es una feria en la que se busca que los productos sean únicos en cada puesto.

Entre las actividades complementarias las hay de carácter cultural.

Sí el domingo es el Certamen de Pintura Rápida, que está más que asentado, con muchísimos participantes, con una gran calidad. Este año especialmente cobra relevancia porque se quería hacer el homenaje a Soraya Pedrero. Siempre participaba en el certamen y queríamos que, cómo no, pudiera tener esa presencia o ese homenaje especial a su figura. Es un certamen que es muy bonito y vemos que hay una gran calidad. Y por eso se sigue apostando por ese certamen. Incluso se han ampliado las cuantías de los premios, porque hay nivel y hay que seguir potenciando que venga gente que tenga ese nivel.

Se echa de menos de la programación de Ferias de Septiembre algún concierto organizado desde el Ayuntamiento.

Hay programada una orquesta para la noche de este viernes y el sábado, gracias a la colaboración de la Asociación de Vehículos Clásicos y del Pórtico, tendemos dos actuaciones musicales. El Ayuntamiento ha apostado por dejar el Benafest para la próxima semana con el fin de centrar la actividad en esta zona de la feria este fin de semana.

Talleres, hinchables o tobogán gigante. ¿Son ferias para disfrutarlas en familia?

Son ferias para todos y también para disfrutarlas en familia. Todavía estamos en periodo vacacional para los niños y hemos querido ofrecerles alternativas. Puedes salir el viernes a las seis de la tarde y no regresar, solo a dormir, cada uno de los días y puedes tener a todas horas algo que hacer.

¿Qué le puede decir a la gente que todavía tiene dudas de venir a disfrutar de estas ferias?

Que acudan a Benavente porque van a encontrar todo tipo de actividades. Productos de nuestra provincia, de nuestra comarca, de nuestro municipio. ES hora de hacer provincia. Ya no tenemos que tener ese concepto localista de Benavente tenemos que ir más allá. Somos provincia y tenemos que ayudarnos también entre todos dentro de la provincia de Zamora. Máxime teniendo en cuenta los momentos complicados y difíciles que vivimos recientemente con el tema de los incendios y que, por desgracia, aún no podemos retirar por nuestra provincia. Que entre todos podamos hacer de Zamora una gran provincia.