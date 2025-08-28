El sector ganadero de Vidriales pide que se garantice la alimentación para el ganado

El director del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Rafael Sáez, ha mantenido hoy una reunión en Santibáñez de Vidriales con responsables municipales de diferentes localidades para conocer los daños causados por los incendios al sector agroganadero y explicar las líneas de apoyo acordadas por la Junta de Castilla y León.

Los responsables municipales han trasladado las principales incidencias y las prioridades para la recuperación de la actividad, tanto en lo relativo a la reparación de daños como al impulso de la producción en el medio plazo. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha diseñado, en colaboración con las Organizaciones Profesionales Agrarias, un paquete de medidas específicas para atender a los agricultores y ganaderos perjudicados.

Entre las cuestiones tratadas, se ha destacado la necesidad de garantizar el suministro de alimentación para el ganado. Para ello, la Junta mantiene activo un dispositivo de emergencia que asegura la provisión de paja, forraje, pienso y agua, operativo hasta el 30 de septiembre, fecha a partir de la cual será reemplazado por una ayuda directa al profesional.

Durante el encuentro, el director del Itacyl recordó que hoy se ha aprobado el primer pago de ayudas, consistente en 5.500 euros por beneficiario, destinadas a los agricultores y ganaderos profesionales de las zonas afectadas, en cumplimiento del compromiso asumido por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

En la reunión participaron representantes de los municipios de Alcubilla de Nogales, Ayoó de Vidriales, Molezuelas de la Carballeda, San Pedro de Ceque, Santibáñez de Vidriales, Uña de Quintana y Villageriz.