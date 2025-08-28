El programa mixto de Villanázar: formación y mejora de zonas verdes del municipio

El Ayuntamiento de Villanázar está a punto de cerrar un nuevo programa mixto de formación y empleo con el que ha continuado la mejora y mantenimiento de las zonas verdes de las localidades de Villanázar, Vecilla de Trasmonte y Mózar de Valverde.

Este Programa Mixto de Formación y Empleo, promovido por el Ayuntamiento de Villanázar, está cofinanciado por la Junta de Castilla y León, a través del ECYL, y corresponde al certificado de profesionalidad de actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería con el que se cualificará a los participantes en la especialidad de jardinería.

Los seis participantes están contratados con un contrato de formación y aprendizaje que finaliza ya este viernes. A las labores de formación de estos hombres y mujeres, se suman las actuaciones a llevar a cabo que han permitido la adecuación de parques, jardines y zonas verdes. "Esta doble función es fundamental para el pueblo. Sobre todo, porque se da la oportunidad de ofrecer nuevas alternativas para la inserción laboral de estas personas, pero para el ayuntamiento, además, es muy importante la labor que realizan en cuanto a mantenimiento de los jardines, mejoras y creación de zonas verdes en estos pueblos", explicó el alcalde. Emilio Martínez.

Las actuaciones llevadas a cabo contemplan podas, siegas, desbroces, siembra de praderas de césped, restauración de parques infantiles o producción de planta ornamental, entre otras.

El Ayuntamiento seguirá apostando por estos programas.