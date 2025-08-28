El proceso de comercialización del Puerta del Noroeste de Benavente toma impulso

El proceso de comercialización de parcelas del nuevo polígono industrial de Benavente, el Puerta del Noroeste, "avanza", según explica la alcaldesa de la ciudad, Beatriz Asensio. "Desde el Ayuntamiento estamos trabajando en coordinación con la Junta de Castilla y León y el CTLB (Centro de Transportes y Logística de Benavente) para que esta comercialización sea una realidad", señala. De modo que ya cuentan con fichas detalladas de las parcelas disponibles.

Sin entrar en más detalles, señala la primer edil que el interés de las empresas por instalarse en el polígono existe, aunque entiende que "los inversores lo cierto es que les gusta ver que el inicio de las obras es efectivo, que el proyecto está en vías de ejecución a la hora de afianzar sus decisiones".

El nuevo polígono, que comenzó a fraguarse desde el año 2015 con el gobierno del ex alcalde Luciano Huerga, es un proyecto estratégico para el desarrollo económico de Benavente. En la promoción del Puerta del Noroeste se hace hincapié en que "es una oportunidad para el desarrollo de nuevas plataformas logísticas, que den servicio al noroeste peninsular y se convertirá en una gran ocasión para aquellas empresas o inversores que busquen negocios viables, rentables y con una gran carga de desarrollo socio-económico".

A finales del mes de junio se dio luz verde al inicio de las obras, que se estiman comiencen este mismo verano. La alcaldesa, que prefiere no hablar de plazos concretos, explica que "ahora están en periodo vacacional, pero las obras se iniciarán el próximo mes de septiembre", una vez ya completados todos los trámites previos y la firma del acta de replanteo.

Señala Beatriz Asensio que "el proyecto arranca en plazo, sin retrasos respecto al calendario fijado, lo que es, sin duda, un refuerzo importante para la confianza en su ejecución".

Las obras, adjudicadas a la empresa Contratas y Obras San Gregorio S.A., cuentan con un presupuesto de 7.567.898,53 euros (IVA sujeto a inversión del sujeto pasivo) y el plazo de ejecución es de catorce meses.

La alcaldesa confía en el desarrollo de la ejecución del proyecto puesto que "según los técnicos municipales, aunque se trata de una obra de larga duración por los meses de ejecución previstos, no reviste gran complejidad técnica, lo que permitirá avanzar de forma estable y ordenada hasta su culminación. Así lo esperamos".

Mientras comienzan las obras y se lleva a cabo la ejecución del proyecto Puerta del Noroeste, que desarrollará 58 hectáreas de suelo industrial, esta iniciativa tendrá también un escaparate destacado en la Feria de Logística de Madrid, prevista para el mes de octubre, donde Benavente participará con el objetivo de promocionar el nuevo polígono ante operadores e inversores del sector de la logística y el transporte.