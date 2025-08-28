Diputación de Zamora lamenta que Ayoó de Vidriales no haya instalado los armarios de intervención rápida contraincendios

La Diputación de Zamora ha entregado durante el mes de julio un total de 507 armarios de intervención rápida contraincendios a todos los municipios de la provincia. Distribuidos en dos lotes -el primero de 231 unidades el 16 de julio y el segundo con 276 dotaciones el 31 de julio-, estos armarios se han repartido con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta inmediata ante emergencias en los núcleos urbanos rurales.

Desde el momento en el que fueron proporcionados en las instalaciones de IFEZA, los Ayuntamientos tenían la obligación de instalarlos en un plazo máximo de 15 días hábiles, tal y como consta en los documentos de entrega firmados por cada representante del consistorio que recogía los armarios.

Una de las corporaciones que se comprometió a su instalación fue el Ayuntamiento de Ayoó de Vidriales, con los municipios anejos de Carracedo y Congosta, quien recibió este material a fecha de 31 de julio.

La Institución Provincial, al constatar, tras llamadas de los vecinos de dichas localidades, que no se había instalado dicho armario de intervención rápida contraincendios, envió un recordatorio el 18 de agosto con el fin de que se implantara a la mayor brevedad posible para su funcionamiento.

Una instalación que aún no se había llevado a cabo a fecha de miércoles 27 de agosto y que lamenta la Institución Provincial, que continuará trabajando para mejorar la autoprotección en el medio rural y contribuyendo de manera decisiva en la prevención de daños humanos, materiales y ambientales causados por el fuego.

Estas casetas han sido instaladas en la gran totalidad de los pueblos, siendo bien recibidas por parte de los ayuntamientos y vecinos como una primera intervención rápida y segura en caso de que se produzca un incendio. Unos recursos sobre los que la Diputación de Zamora trabaja para que estén correctamente instalados y en las mejores condiciones, garantizando así su eficacia en caso de posibles incendios.