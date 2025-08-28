El Ayuntamiento de Benavente renueva el convenio de 7.000 euros con CEOE-Cepyme

El Ayuntamiento de Benavente ha renovado el convenio de colaboración entre la administración local y la Confederación de Empresarios de Benavente CEOE-Cepyme por un importe de 7.000 euros para el año 2025.

El convenio tiene como objetivo continuar con la promoción y el desarrollo económico y empresarial de la zona, fomentando el tejido comercial y turístico mediante el apoyo a la creación y sostenimiento de las empresas de la ciudad, especialmente las de menor capacidad de gestión.

Este convenio refleja “el apoyo por parte del consistorio municipal al tejido empresarial de la ciudad, mostrando la estrecha colaboración existente entre Ayuntamiento y Confederación de Empresarios en la búsqueda de la organización y el éxito de los establecimientos comerciales de la ciudad”, explica el ayuntamiento.

Desde la administración municipal se pone en valor el trabajo que desde CEOE-Cepyme realizan año tras año para dinamizar el comercio local a través de diferentes campañas o acciones comerciales “que tienen una gran acogida entre nuestros vecinos y visitantes”.

Campañas como las diferentes Ferias de Stock, la ‘Noche en Blanco’ o el ‘Bengo’ ayudan a los comercios a poner en el escaparate un gran número de productos de primera calidad del que se aprovechan los benaventanos y gente de la comarca.