El Festival Internacional de Folklore regresa a Benavente con un espectáculo único y gratuito

Benavente vuelve a ser este año sede del Festival Internacional de Folklore de Zamora que estará el día 3 en esta ciudad, el día 4 en Toro y del 5 a 7 en la capital zamorana.

El festival acercará a Benavente el próximo miércoles al Teatro Reina Sofía la participación de unas 110 personas y cuatro agrupaciones que son: “Combinaciones Folklóricas”, de Colombia; “KUD Pance Pesev”, llegados desde Macedonia del Norte; “Janos Bihari”, desde Hungría; y “Netos de Bandim”, desde Guinea Bissau. Será las 20:30 horas tras realizar un recorrido previo por las calles céntricas.

“Este festival nació el año pasado con el propósito de convertirse en una cita anual con la música, la danza y las tradiciones de distintos pueblos del mundo. Una ventana abierta a la diversidad cultural, al entendimiento mutuo y al disfrute colectivo. Este año damos continuidad a esa iniciativa con la participación de cuatro países invitados que van a traer hasta nuestra ciudad una muestra auténtica de su folklore tradicional” ha indicado la concejala de Cultura, Mercedes Benítez en la presentación en la que ha estado acompañada del director de la Asociación Etnográfica Don Sancho, Antonio Martín.

El festival que cumple este año su edición 21, ha crecido y “hemos conseguido que estos cuatro grupos internacionales de todo el mundo visiten nuestras plazas, nuestras calles y nos traigan el calor y el colorido del folclore mundial. Y que estén en Benavente y Toro, gracias al patrocinio de Diputación Provincial”, señaló Martín.

Don Sancho forma parte del Comité Internacional de Festivales de Folclores, una organización implantada en 170 países y que se encarga de organizar los eventos, en colaboración con la UNESCO para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Es posible también gracias al apoyo de administraciones locales, así como el Instituto de la Juventud de la Junta de Castilla y León o la Fundación Caja Rural de Zamora.

El director anima a la gente a la participación “a que acudan, a que salgan a la calle a ver el colorido del festival. Primero con el pasacalles y luego con un espectáculo único, de gran calidad artística que estará en el Teatro Reina Sofía con acceso gratuito”.

Presentación del festival, en Benavente. / E. P.

Los participantes

“Combinaciones Folklóricas” de Colombia

Sobre los diferentes grupos explicó que “Combinaciones Folklóricas” de Colombia destaca por su alegría y vivacidad, ofreciendo un recorrido por las danzas de todas las regiones del país, desde influencias españolas del interior hasta los ritmos del Pacífico. Su espectáculo tiene como eje la Cumbia, además de animaciones de calle y actuaciones llenas de color, energía y espíritu festivo.

“KUD Pance Pesev” de Macedonia del Norte

Del folclore macedonio “KUD Pance Pesev” refleja la diversidad cultural de los Balcanes, con influencias griegas y una fuerte tradición en las danzas de bodas, donde los bailarines forman corros que simbolizan la participación de toda la comunidad. Es un arte vivo que se enseña en las escuelas y que conserva gran luminosidad, vivacidad y arraigo popular.

“Janos Bihari” de Hungría

En cuanto al folclore de Hungría, es uno de los países europeos con mayor riqueza folclórica. Su música, vinculada a la tradición cíngara, inspiró a grandes compositores como Brahms. El grupo húngaro “Janos Bihari” combina la autenticidad de sus trajes y danzas con la fuerza de los violines y la energía de jóvenes bailarines. Su espectáculo destaca por la vivacidad, la técnica y la intensidad interpretativa que sorprende al público.

“Netos de Bandim” de Guinea-Bissau

Mientras que el grupo de Guinea-Bissau “Netos de Bandim” representa “la auténtica esencia africana, con bailes, cantos y vestimentas tradicionales de sus festividades tribales”. Su puesta en escena deslumbra por la fuerza rítmica, la expresividad y el colorido, ofreciendo un viaje directo a las raíces culturales del país. Para muchos de sus integrantes, es la primera vez que actúan fuera de África, “lo que convierte su participación en un momento único y emocionante”.