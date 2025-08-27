Ayoó de Vidriales tramita la tasación de daños y de los desescombros tras el fuego

Ayoó de Vidriales es una de las localidades que ha sufrido la devastación del fuego en su casco urbano. Desde que se declarara el incendio de Molezuelas y Uña que afectó a esta localidad desde el pasado día 11 asegura el alcalde, David Martínez, que está pasando "momentos muy duros". Considera que "puede haber quejas y las hay, pero lo cierto es que yo he estado todos, todos, todos los días, en primer línea, siendo los días festivos y días no laborables en la localidad. Yo he estado todos los días aquí, ocupándome de gestionar todo y también ahora de gestionar que las fiestas fueran las mejores posibles, que lo han sido. No hemos dejado de trabajar para solucionar las cosas", asegura.

Explica el alcalde que en los últimos días se ha reunido hasta en tres ocasiones con la directora general de la Vivienda de la Junta de Castilla y León y técnicos especializados en el proceso de desescombro y recuperación de viviendas afectadas. Los pasos a dar pasan por recuperar las viviendas que estuvieran habitadas y derribar lo que esté en ruinas, "porque se va a caer".

Ya está trabajando una excavadora en Cubo de Benavente. "En nuestro municipio, había algunas casas que tenían componentes de uralita y no se puede meter una máquina a desescombrar mientras no se recoja la uralita". Explica el primer edil que la Junta ya ha nombrado un técnico para la tasación de las labores de desescombro, así como del valor de la recuperación de las casas que quedaron en pie y que son habitadas. "También tenemos que buscar los espacios adecuados para gestionar los residuos", señaló el alcalde.

En Ayoó hay 1.905 propietarios

El alcalde reconoce que la situación actual en el municipio es "muy complicada" por la presión vecinal, especialmente en esta época estival en la que la población del pueblo se multiplica por diez, según explica. "En Ayoó somos 1.905 propietarios, no vecinos, pero sí propietarios y la gestión de todo lo que ha pasado es muy complicada. El Ayuntamiento lleva trabajando desde el minuto cero con administraciones y profesionales para dar respuesta tanto a las urgencias inmediatas como a la reconstrucción a medio plazo", asegura. "Lo que ocurre es que hay mucha gente veraneante que marcha mañana o pasado del pueblo y quiere dejar todo solucionado y es imposible, los trámites llevan su tiempo, y nosotros no hemos dejado de trabajar".

Sale así al paso a algunas críticas vertidas en la localidad que, según aseguran que "los armarios equipados con dispositivos contra incendios destinados a reforzar la protección en cada uno de estos pueblos, correspondientes a Carracedo, Congosta y Ayoó continúan almacenados en una nave sin ser instalados". El alcalde niega "rotundamente" esto.

El alcalde aclara que estos armarios no se han colocado porque la autorización para su instalación llegó el día 18 de agosto tras haber tratado el asunto en la mancomunidad. Pero aclara que, a pesar de no estar fijados en su ubicación definitiva que la decidirá el pleno municipal, "las mangueras fueron utilizadas de forma inmediata durante los incendios de los días 10, 11 y 12 de agosto, especialmente en Carracedo, donde se emplearon para frenar las llamas que alcanzaron el casco urbano el día 12. Dos mangueras se llevaron a Carracedo y la tercera quedó en Ayoó".