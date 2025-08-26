Respirar hoy en Benavente es como si fumaras tres cigarrillos al día

La calidad del aire no siempre es un concepto fácil de visualizar para la población. Valores como el Índice de Calidad del Aire (IQA) o la concentración de partículas finas PM2.5 parecen lejanos, pero existe una manera muy clara de entender sus efectos: compararlo con el hábito de fumar. Así lo explica el Departamento de Ciencias del Colegio Virgen de la Vega de Benavente.

La equivalencia entre PM2.5 y cigarrillos

Diversos estudios, entre ellos los de la Universidad de Berkeley, establecen que respirar 22 μg/m³ de PM2.5 durante 24 horas equivale a fumar aproximadamente un cigarrillo al día. A partir de esa relación, "podemos traducir nuestros datos de calidad del aire a una equivalencia en cigarrillos"

IQA medio hoy, de 75 en Benavente → corresponde a una exposición cercana a 3 cigarrillos al día.

Días con picos de IQA de 170 → equivalen a unos 7 cigarrillos al día, aunque uno no haya fumado ninguno.

Media de PM2.5 en agosto: 22.2 μg/m³ → esto supone 1 cigarrillo diario por persona. Al acumularse durante todo el mes, significa que cada habitante de Benavente respirará el equivalente a 31 cigarrillos en agosto, sin encender ninguno.

La contaminación atmosférica por partículas finas no se ve como el humo del tabaco, pero entra en los pulmones del mismo modo. Su efecto acumulado aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cáncer de pulmón. La OMS estima que la contaminación atmosférica causa millones de muertes prematuras al año en el mundo.

Recomendaciones para la población

Consulta diaria del IQA, especialmente durante episodios de incendios.

Evita actividad física intensa al aire libre cuando el IQA supere 70.

Cierra ventanas y utiliza purificación de aire (HEPA) si es posible.

Mascarillas FFP2 recomendadas si el aire huele a humo o se acerca desde Sanabria.

Prioriza la seguridad de niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias o cardiacas.

Respirar aire limpio es un derecho. Visualizarlo en “cigarrillos al día” nos ayuda a comprender que la contaminación no es un problema lejano, sino una realidad que afecta a nuestra salud aquí y ahora.