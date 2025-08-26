Un proyecto vecinal convierte la memoria de Villabrázaro en un libro histórico

Su nombre es Pilar Salsón Rodríguez, natural de Manganeses de la Polvorosa, casada y residente en Villabrázaro desde 2012. No es escritora, pero acaba de presentar un libro, "Villabrázaro y sus gentes", que es el resultado de un proyecto iniciado con el único propósito de no dejar perder las memorias de todo lo construido y enseñado por los antepasados de esta localidad. Un proyecto ilusionante que ha logrado el apoyo del pueblo y que se ha hecho "para el pueblo", explica la responsable del proyecto.

Dos vecinos jugando al dominó en una de las mesas donde se recreaba la cantina del pueblo. / E. P.

Todo comenzó hace algo más de un año con la exposición "Huellas Escolares" en la que se sacaron a la luz "numerosas historias que solo nuestros mayores recuerdan", explica Pilar Salsón. El rescate de su memoria ha continuado con una ardua labor de investigación de la historia local de finales del siglo XIX y del siglo XX que inició esta vecina y que ha logrado recopilar en un ambicioso libro que ahora ha visto la luz.

Una de las vecinas, Nuria Mateos, leyendo un fragmento del libro. / E. P.

"Me parecía vital recogerlas para que no se perdiesen, pues ellos son la memoria viva de los pueblo. En numerosos capítulos se tratan temas como la vacada, la trilla, la matanza, la historia del apeadero, las bodegas, la cantera, los negocios y oficios, entre otros muchos más", explica.

Reconoce Salsón que "la gente ha desempolvado sus álbumes y ha contribuido no solo con sus relatos, sino también con sus fotografías, para que este libro sea un legado generacional que dejar a nuestros hijos".

Indica Pilar que en su labor ha contado con la ayuda de "muchos vecinos y vecinas para sacar este proyecto adelante. Un trabajo del pueblo y para el pueblo".

Uno de los asistentes ojeando el libro, antes del acto de presentación. / E. P.

La publicación se ha costeado con la colaboración del Ayuntamiento que ha aportado un 75% del coste, y el 25% restante se ha completado con suscripciones.

La presentación se ha llevado a cabo en el apeadero. Precisamente en el libro se aborda este emblemático lugar para la historia local de Villabrázaro. Para su construcción se recaudó entre los vecinos, durante varios años, el dinero necesario, que ascendió a 7.000 pesetas (42,07 euros actuales) y que se inauguró en 1943. Este ha sido el lugar elegido para una presentación acogida por decenas de vecinos y vecinas que han disfrutado de lo explicado.

Javier Huerga leyendo uno de los fragmentos del libro. / E. P.

El acto fue muy emotivo. Hubo niños y niñas leyendo fragmentos sobre la historia de sus familias, y otras vecinas adultas como Nuria Mateos u Hortensia Cobreros; no faltó la actuación del coro cantando y bailando temas tradicionales como el de la botella.

Durante la concurrida presentación los participantes pudieron ver de primera mano la recreación de La Cantina que se realizó en la parte exterior del apeadero y se hizo sonar música de aquellos tiempos.

Recreación de la cantina de Villabrázaro. / E. P.

La autora tiene previsto hacer la presentación de esta publicación en Benavente, aunque está por confirmar la fecha para ello.