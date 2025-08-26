Esta noche la película "Encanto" cierra el Cine de Verano, en Benavente

Benavente acoge este martes la última cita con el cine al aire libre de este verano. En esta ocasión el Patio Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado, proyectará la película que se tuvo que aplazar la pasada semana por la pésima calidad del aire registrada por los fuegos en la ciudad.

La película elegida por la Asociación Cultural Cine-Club Fetiche, en colaboración con el Ayuntamiento de Benavente es “Encanto” (2021, Walt Disney Animation Studios). "Una emocionante aventura musical nominada al Óscar y ganadora del Globo de Oro a mejor película animada", según explica el cine-club.

La película dará comienzo a las diez de la noche y la entrada es libre hasta completar el aforo.

Sinopsis:

En las montañas de Colombia, la familia Madrigal vive en una casa mágica llamada Encanto. Todos tienen dones extraordinarios… salvo Mirabel. Cuando la magia está en peligro, será ella quien tenga la oportunidad de salvar a su familia y descubrir que el verdadero poder está en creer en uno mismo.

"Un plan perfecto para disfrutar en familia al aire libre: cine, música y valores para grandes y pequeños. ¡No faltes a esta velada especial bajo las estrellas!", señala Fetiche.