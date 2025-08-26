Orgullo de pueblo: Maire de Castroponce estrena monolito que rinde homenaje a sus gentes

"¡Orgullo de ser de Maire! Por todos los que han sido, con todos los que son y para todos los que serán". Son palabras que recoge la placa que luce el monolito inaugurado por Maire de Castroponce en homenaje al pueblo. Sobre la leyenda se observa el escudo oficial del pueblo.

Placa en el monolito de Maire de Castroponce. / E. P.

La presentación del monolito en un simbólico acto y el descubrimiento de esta placa han sido dos actos destacados de las fiestas de Maire de Castroponce de este año.

La alcaldesa, Evangelina García, explicó que "este monolito que inauguramos no es solo piedra, sino historia viva de Maire. Ha sido extraído de la cantera del Teso, la misma de donde, se sacaron gran parte de los materiales con los que se construyeron las casas, las calles y los edificios que forman nuestro pueblo. Es, por tanto, un pedazo auténtico de nuestra identidad. Es memoria. Es símbolo. Es la huella que dejamos para que las generaciones futuras recuerden que aquí hubo mujeres y hombres que trabajaron la tierra, que defendieron sus valores, que cuidaron sus tradiciones y que amaron profundamente este rincón de Zamora".

Momento en el que se descubre la placa. / E. P.

El monolito rinde homenaje a todas las personas que han hecho posible que Maire de Castroponce siga vivo como pueblo. Además se ha presentado el escudo municipal a cargo del que fuera secretario municipal y artífice de este nuevo escudo del pueblo, Modesto González. En el escudo se observa la encina del Teso, y el río Órbigo; la concha del peregrino, con la imagen de la patrona del pueblo, la Virgen de la Natividad; así como la espiga y la piedra del molino, así como la arca de las tres llaves descubierta el pasado año.

También estuvo presente la diputada de la zona, Atilana Martínez, quien puso en valor el acto realizado en el pueblo.

Mercadillo solidario

Durante las fiestas Maire ha recaudado fondos para la Asociación de Alzheimer de Benavente gracias al mercadillo solidario, que según explicó la concejala Cristina García. Vecinos y vecinas de la localidad se afanan con tiempo en la organización de este mercado en el que los visitantes pueden encontrar piezas manuales y artesanales que realizan las mujeres durante el año. Plantas ornamentales, jabones artesanales, velas, labores de ganchillo o bolsas decoradas con pintura o con imágenes del pueblo impresas son algunos de los artículos.