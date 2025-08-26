Leticia Sabater, plato fuerte de las fiestas de Abraveses de Tera

Leticia Sabater repasará los éxitos actuales y de los 2000 el viernes 29 de agosto en Abraveses de Tera. Fue la primera en confirmarse y será la tercera actuación en este 2025 de Leticia Sabater en la provincia de Zamora. Abraveses de Tera vibrará el próximo viernes 29 de agosto a ritmo de "La Salchipapa" y "Toma Pepinazo". La artista catalana cantará sus éxitos y repasará las canciones más escuchadas de la actualidad y las más icónicas de las décadas de los 90 y 2000. Será a partir de las doce de la noche.

Pese a que ya han comenzado las actividades, el miércoles arrancan de forma oficial las fiestas de Abraveses de Tera en honor a la Virgen de las Encinas que se extenderán hasta el domingo 31 de agosto. Cinco días repletos de actividades para todas las edades y en las que Leticia Sabater se ha convertido en la excepción.

Bandas zamoranas

El resto de actuaciones musicales estarán protagonizadas por artistas y bandas zamoranas. Una apuesta de la Comisión de Fiestas por el talento de la provincia. El lunes 25 ya disfrutaron del mejor folclore a cargo de la Asociación Etnográfica Don Sancho y por su plaza pasarán la macrodiscoteca Electromoon (Castropepe), la charanga Manaíta (Zamora) o el ya emblemático Grupo Insomnio (Zamora).

La marcha contra el cáncer abrirá el programa de actividades mañana que concluirá con el clásico campeonato de tute. El jueves 28 se realizará el Primer Campeonato de Vinos de Bodega con la participación de más de veinte productores locales. Además, el Centro de Artes Escénicas Benavente - Sanabria ofrecerá un espectáculo flamenco y el Dj de Micereces de Tera, Dj Shammy, cerrará la noche.

El viernes 29 tendrá lugar el tradicional rosario y bendición de bollas en la Ermita de Nuestra Señora de las Encinas y será a las doce de la noche cuando Leticia Sabater haga saltar a toda la plaza. Electromoon cerrará la fiesta con las mejores canciones del momento.

El sábado 30, otro zamorano, Cocina con Derecho hará una paella para más de doscientas personas y la Charanga Manaíta hará bailar a todos los vecinos con sus dulzainas. El Grupo Insomnio y el Dj Delavega Sound serán los encargados de animar la noche.

Y para acabar el domingo 31, Abraveses de Tera continúa siendo uno de esos pueblos que apuesta por recuperar las tradiciones y celebra su romería con pendones hasta la ermita.