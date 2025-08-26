Abraveses de España y Portugal estrechan lazos

La localidad de Abraveses de Tera acogió ayer el acto de hermanamiento con la localidad portuguesa homónima. El primer acto para la firma del protocolo de hermanamiento ya había tenido lugar en Portugal el 23 de marzo de este mismo año.

La cita esta vez ha sido en las inmediaciones de la emblemática ermita de la Virgen de las Encinas donde se han reunido las corporaciones locales de las localidades de Abraveses de Tera por parte de España y la feligresía de Abraveses de Portugal.

Por parte de la corporación municipal de Abraveses, Carlos Martin, alcalde de Micereces, acompañado de Venerando Villarejo, el de Abraveses, se encargaba de leer el acta de protocolo firmado en el que se recoge que con este acto se pretende "contribuir a la profundización de las relaciones entre las poblaciones de ambas localidades, fundamentalmente a través del movimiento asociativo. Y con absoluto respeto por los valores en los que se asientan las personalidades de nuestras poblaciones, con la ambición de que la gente de nuestras dos localidades se conozca mejor y pueda enriquecerse mutuamente a través del intercambio cultural, técnico, social y económico".

Acto de hermanamiento de Abraveses de Tera y Abraveses de Portugal. / E. P.

Una vez terminada la lectura del protocolo se produjo un intercambio de regalos. El representante de la feligresía de Abraveses, Rui Pedro Oliveira de Almeida, hizo entrega de los viriatos a la corporación de Abraveses de Tera y al abuelo centenario del pueblo, Aurelio Furones. Mientras que los alcaldes de la parte española entregaron varias imágenes del signo más emblemático de la localidad que es la Virgen de las Encinas.

Una vez terminada la lectura del acta de hermanamiento, Isaac Gallego del grupo de los Dos Españoles, se encargó de amenizar el acto con canciones y poemas. También la coral del pueblo entonó el himno de la patrona de Abraveses de Tera.

Isaac Gallego, durante el acto de hermanamiento. / E. P.

La parte final del acto tuvo lugar en la plaza del pueblo engalanada para la ocasión con paraguas con los colores de los dos países. Allí les esperaba la Asociación Etnográfica Don Sancho de Zamora para amenizar el acto con canciones del folclore zamorano.

Con una comida de hermanamiento terminó este encuentro que pretende entre otros objetivos un intercambio cultural y económico entre ambos núcleos de población.