Astures y romanos toman las calles de Santibáñez

Santibáñez de Vidriales ha revivido este fin de semana su Mercado Astur Romano que celebra su décimo sexta edición, organizada por la Asociación Aseranar, en colaboración con el Ayuntamiento de Santibáñez de Vidriales, la Asociación Sansueña Vidriales, los jubilados de La Vidrialesa y D-Wolf Producciones.

Decenas de personas han decidido acercarse a lo que se ha convertido en una cita ineludible del calendario festivo del verano. En esta ocasión el pregón ha corrido a cargo del Hijo Predilecto de Fuente Encalada, Antonio Colinas, poeta, novelista, ensayista y traductor español con importantes galardones en su haber como el Premio Nacional de la Poesía.

El poeta Antonio Colinas (en el centro) durante el pregón de este año. / E. P.

El programa arrancaba el sábado con la recreación de una boda astur de la tribu Superatios, ambientada con la música de zanfona del bañezano Kiko Gallorrojo. El mismo músico fue el encargado de realizar un recorrido oral por leyendas e historias tradicionales. La cena astur romana y el ambiente festivo se prolongó por la velada nocturna con el concierto de música celta del grupo El Mirlo y no faltó la sesión DJ organizada por la tribu anfitriona.

Recreación de una boda astur romana en Santibáñez. / E. P.

El domingo comenzo la actividad con un gran desfile, acompañado de animación sobre zancos, que dio paso a la apertura oficial del mercado. Desde el entorno de Castra Petavonium, el reconocido poeta Antonio Colinas pronunció el pregón de esta edición y a lo largo del día, los asistentes pudieron participar y disfrutar de un variado programa de actividades: juegos romanos, visitas teatralizadas al Aula Arqueológica, talleres infantiles, espectáculos de gladiadores, cuentacuentos con sombras y, ya al caer la noche, un espectacular show de fuego que puso el broche final a la jornada.

Desfile por el mercado astur romano de Santibáñez. / E. P.

La propuesta gastronómica tuvo también su protagonismo con la gran paellada popular. El mercado estuvo animado por la música tradicional del grupo Fole Feroz, además de dramatizaciones históricas y recreaciones de la vida cotidiana en la época astur y romana a cargo de D-Wolf Producciones, que permitieron al visitante sumergirse de lleno en el pasado.