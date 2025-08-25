Grandes voces de la poesía zamorana en el Recital Poético de Santa Marta de Tera

Dinamizar la vida cultural y social de los pueblos es el objetivo principal del I Recital Poético celebrado en el Monasterio de Santa Marta de Tera, organizado por la Asociación Cultural de Amigos del Monasterio de Santa Marta y que ha resultado un "rotundo éxito, tanto en participación como en asistencia", y se espera que sea el inicio de futuras ediciones .

El secretario de la Asociación, Fernando Rodríguez Tocino, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes, así como a los poetas y rapsodas invitados. Tuvo un emotivo recuerdo y apoyo para los damnificados por los recientes incendios de Zamora, y palabras de agradecimiento para quienes participaron en su extinción.

El recital comenzó con la poesía de León Felipe, de la mano de Tomás Néstor, presentador del acto, y Blas de Paz, presidente de la asociación. Posteriormente, se escucharon poemas de Claudio Rodríguez y Agustín García Calvo, interpretados por el poeta Gustavo Tobal y Yolanda Prieto, acompañados por la guitarra clásica de Juan Gallardo, que creó una atmósfera única entre música y poesía.

Recital poético en Santa Marta de Tera. / E. P.

La poetisa zamorana Concha Pelayo emocionó al público con sus composiciones de inspiración lorquiana, muy aplaudidas por los asistentes que llenaban la puerta norte del monasterio.

Uno de los momentos más esperados llegó con la intervención de Antonio Colinas, poeta de adopción en Fuente Encalada y el autor zamorano más reconocido internacionalmente, quien recitó cuatro de sus poemas más emblemáticos. En ellos no faltaron referencias a su entorno cercano y al río Tera, tan presente en su vida veraniega en la provincia.

Los sonidos melodiosos del clarinete de Gustavo Toral sirvieron de preludio a la lectura de varios de sus poemas incluidos en el libro "Donde ululan los búhos". Su obra, de corte innovador y a veces trágico, se inspira en la tierra zamorana. Especial emoción causó su poema "Negro sobre negro", dedicado a quienes han sufrido las consecuencias de los incendios forestales de este verano.

El poeta José Luis España, acompañado a la guitarra por Antonio Rodríguez “Toño”, presentó cuatro de sus “enrietos”, un género de composición literaria y musical creado por él, que ya cuenta con numerosos seguidores.

Cuando la noche envolvía el monasterio y la portada norte brillaba con su nueva iluminación, llegó el turno de los Pieras, premiados en 2023 y 2024 en los Premios Diego de Losada de Rionegro del Puente. El poeta José Antonio Muñoz Matilla conmovió con su poema Soliloquio, un homenaje a los enfermos de Alzheimer, con su madre como protagonista. Por su parte, Silvia Iglesia, en representación de la Fundación Diego de Losada, recitó Esa mujer, de Nieves Martínez Quiles, un emotivo homenaje a las mujeres víctimas de violencia de género.

El acto estuvo enmarcado por los cuadros de la pintora Eva María Lobato, que aportaron un valor añadido al recital y reivindicaron la fuerza creativa de los artistas zamoranos.