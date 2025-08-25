Los fuegos mantienen elevados niveles de contaminación en el aire de Benavente

La Estación Meteorológica del Colegio Virgen de la Vega de Benavente continúa registrando niveles elevados de material particulado procedente de los incendios aún activos en las proximidades de Benavente. Aunque no se han alcanzado los valores críticos de los primeros días, las concentraciones actuales sitúan la calidad del aire entre moderada y perjudicial para los grupos más sensibles.

Tras varios días consecutivos de avisos, comienza a percibirse cierta relajación en la población, lo que puede llevar a minimizar la importancia de unas concentraciones de partículas que aún representan un riesgo, especialmente para los grupos más vulnerables.

La concentración de PM2,5 es actualmente 9.6 veces superior al valor de referencia anual de PM2,5 de la OMS.

Alertas por contaminación

La evidencia científica aportada por la Sociedad Española de Cardiología (SEC) demuestra que la contaminación atmosférica no solo es un problema ambiental, sino también una amenaza directa para la salud cardiovascular.

Los estudios indican que en los días con picos de partículas finas (PM₂,₅), los ingresos hospitalarios por infarto aumentan de forma significativa: 22 casos adicionales por cada 1.000 ingresos cuando se superan los 10 μg/m³, y hasta un 14 % más de mortalidad hospitalaria cuando los niveles alcanzan los 25 μg/m³.

Impacto en los infartos

Un estudio de gran alcance realizado por la Sociedad Española de Cardiología , SEC y la Fundación Española del Corazón (FEC) —como parte del proyecto SEC-FEC Verde— analizó 115.071 pacientes ingresados por infarto en 122 hospitales del Sistema Nacional de Salud entre 2016 y 2021.

Los resultados muestran:

Cuando los niveles de partículas PM₂,₅ superan los 10 μg/m³ , se registran 22 infartos adicionales por cada 1.000 ingresos hospitalarios en los tres días siguientes. Gaceta Médica

superan los , se registran por cada 1.000 ingresos hospitalarios en los tres días siguientes. Si las concentraciones alcanzan los 25 μg/m³, el riesgo de morir durante la hospitalización por un infarto aumenta un 14 %, lo que se traduce en un fallecimiento adicional por cada 125 ingresos. Gaceta Médica

PM₂,₅ (>10 μg/m³)

+22 infartos por cada 1.000 ingresos en los 3 días siguientes

PM₂,₅ (>25 μg/m³)

+14 % mortalidad hospitalaria por infarto (1 fallecimiento extra por cada 125 ingresos)

NO₂ alto

Hasta –90 % en beneficios de rehabilitación cardíaca post-infarto

El estudio subraya que los resultados se repiten de manera uniforme en todo el territorio nacional y advierte que estas partículas, al penetrar en el sistema circulatorio, provocan inflamación, generan estrés oxidativo y ocasionan daños en los vasos sanguíneos.