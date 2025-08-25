El CECOPI decreta la evacuación de cinco pueblos de Sanabria por el fuego: San Ciprián, Coso, Rábano, Barrio de Rábano y Escuredo

Benavente prepara de nuevo el operativo para acoger vecinos evacuados por el fuego de la comarca de Sanabria. Los efectivos de Protección Civil y Cruz Roja acaban de ser activados, según ha confirmado el Ayuntamiento de Benavente, a la espera de más información.

Los servicios de extinción de incendios trabajan en la contención de varias reactivaciones del fuego en San Martín de Castañeda, San Ciprián y en La Baña (León).

El lugar para acoger a las personas que necesiten alojamiento por la evacuación es el Centro de Negocios del Centro de Transporte y Logística de Benavente que ya ha acogido a vecinos y vecinas procedentes de la comarca sanabresa durante la pasada semana.