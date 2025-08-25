Arrabalde despide sus fiestas de verano

Arrabalde se encuentra inmerso en sus grandes fiestas patronales en honor a El Salvador. Un programa de actividades que concluirá en el día de hoy con misa, baile vermú, parrillada popular y campeonatos de juegos tradicionales, antes de dar paso a la macrodiscoteca Sensation.

A lo largo de estos días ha habido desfile de carrozas, una de las citas más esperadas y en las que no ha faltado creatividad, ilusión y, sobre todo, muchas ganas de pasarlo bien.

Arrabalde celebra sus grandes fiestas en honor a El Salvador. / E. P.

La diversión ha estado presente desde el día del pregón inaugural. Un grupo de jóvenes del pueblo fueron las encargadas de iniciar el acto con un discurso en el que mostraron sus emociones "a flor de piel", según explicó Alexia y fueron narrando lo que para ellas significa celebrar estas fiestas de verano en el pueblo en las que "seguimos creando recuerdos juntos".

Desfile de disfraces en las fiestas de Arrabalde. / E. P.

"La importancia del arraigo al pueblo"

El pregón corrió a cargo de Miguel de Lucas quien puso en valor la el arraigo al pueblo y señaló lo importante que es "unirse para conseguir los objetivos. Unirse siempre que haya un problema". Hizo hincapié también en que "volver al pueblo significa muchas cosas, la tranquilidad, la conexión y algo que para mí es muy importante, vivir el presente porque es estar conectados con lo que hacemos ahora mismo".

Desfile de carrozas en Arrabalde. / E. P.

Yincanas, degustaciones populares, actuaciones musicales y muchos juegos para los más pequeños. Vecinos y veraneantes han podido disfrutar a lo grande de lo que el Ayuntamiento de Arrabalde ha preparado durante todo el año para que todo el mundo se sienta representado en unas fiestas que ya están tocando a su fin.

Benito Kamelas en concierto. / E. P.

Cabe destacar el éxito de participación en el concierto de la banda de rock Benito Kamelas en la noche del sábado. No faltó temas como "Teruel" de su nuevo álbum y los temas más conocidos con letras comprometidas con temas sociales. El vocalista fue crítico con la gestión de los fuegos y se emocionó al recordar el paisaje desolador que se ha encontrado desde el páramo leonés en su recorrido hasta Arrabalde.