Arrabalde se encuentra inmerso en sus grandes fiestas patronales en honor a El Salvador. Un programa de actividades que concluirá en el día de hoy con misa, baile vermú, parrillada popular y campeonatos de juegos tradicionales, antes de dar paso a la macrodiscoteca Sensation. A lo largo de estos días ha habido desfiles de carrozas, gincanas, degustaciones populares, actuaciones musicales y muchos juegos para los más pequeños. Vecinos y veraneantes han podido disfrutar a lo grande de lo que el Ayuntamiento de Arrabalde ha preparado durante todo el año para que todo el mundo se sienta representado en unas fiestas que ya están tocando a su fin.

Arrabalde celebra sus grandes fiestas en honor a El Salvador | E. P.