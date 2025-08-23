Pilar Salsón presenta el libro "Villabrázaro y sus gentes" el domingo

La publicación es fruto de una labor de investigación sobre la historia del pueblo

El libro &quot;Villabrázaro y sus gentes. Una historia compartida&quot;.

El libro "Villabrázaro y sus gentes. Una historia compartida". / E. P.

Eva Ponte

Pilar Salsón Rodríguez presenta el domingo en Villabrázaro el libro "Villabrázaro y sus gentes. Una historia compartida", fruto de la labor de investigación de la historia local de finales del siglo XIX y del siglo XX que inició en el verano del pasado año.

La publicación, que ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento y las suscripciones, recoge además de los testimonios de los vecinos, fotografías inéditas.

Noticias relacionadas y más

La presentación será a las 19:30 horas en el apeadero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents