Pilar Salsón presenta el libro "Villabrázaro y sus gentes" el domingo

Pilar Salsón Rodríguez presenta el domingo en Villabrázaro el libro "Villabrázaro y sus gentes. Una historia compartida", fruto de la labor de investigación de la historia local de finales del siglo XIX y del siglo XX que inició en el verano del pasado año.

La publicación, que ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento y las suscripciones, recoge además de los testimonios de los vecinos, fotografías inéditas.

La presentación será a las 19:30 horas en el apeadero.