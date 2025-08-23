Pilar Salsón presenta el libro "Villabrázaro y sus gentes" el domingo
La publicación es fruto de una labor de investigación sobre la historia del pueblo
Pilar Salsón Rodríguez presenta el domingo en Villabrázaro el libro "Villabrázaro y sus gentes. Una historia compartida", fruto de la labor de investigación de la historia local de finales del siglo XIX y del siglo XX que inició en el verano del pasado año.
La publicación, que ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento y las suscripciones, recoge además de los testimonios de los vecinos, fotografías inéditas.
La presentación será a las 19:30 horas en el apeadero.
