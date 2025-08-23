Órbigo-Eria decidirá en asamblea su unión a otras mancomunidades para gestión de servicios

La Mancomunidad de Servicios Órbigo-Eria también debatirá en asamblea la necesidad de avanzar o no en la unión con otras mancomunidades de Los Valles de Benavente para la gestión en común de determinados servicios de competencia municipal. La iniciativa que ha partido de la Mancomunidad de Servicios del Valle del Esla pretende unir estas agrupaciones de municipios con el fin de optimizar recursos, mejorar el servicio a la ciudadanía y garantizar el cumplimiento de los objetivos europeos en materia de residuos.

La presidenta de esta Mancomunidad, y alcaldesa de Santa María de la Vega, María José Fuente, considera que esta iniciativa "nos va a permitir optimizar recursos y reducir costes de mantenimiento que cada vez son mayores", pero explica que es algo que "debemos decidir los ayuntamientos en asamblea, tenemos que estar todos de acuerdo en los pasos a seguir".

Las medidas en materia de reciclaje que llegan desde Europa, señala la presidenta, "nos van a obligar a sumar esfuerzos". A partir de 2035 los municipios solo podrán llevar al vertedero un máximo del 10% de los residuos municipales y esto requerirá infraestructuras más avanzadas. Cree, además, que "habrá que estudiar la forma de unirnos, pero si somos más población vamos a poder acceder a ayudas supramunicipales para esos servicios".

Mejorar las tasas de reciclaje, es otro aspecto a tener en cuenta.

Estado actual de la mancomunidad

La Mancomunidad Eria-Órbigo cuenta con un total de 16 localidades de 13 municipios. Son: Alcubilla, Arrabalde, Coomonte, Fresno de la Polvorosa, Maire de Castroponce, Manganeses de la Polvorosa, Matilla de Arzón, Morales de Rey, Pobladura del Valle, Santa María de la Vega, La Torre del Valle, Villabrázaro y Villaferrueña.

La Mancomunidad ha puesto al día el padrón de contribuyentes. Ha conseguido también un nuevo camión de recogida de residuos de 17 toneladas planificando las rutas para ahorrar en combustible, y ha puesto en marcha la recogida de voluminosos y de aparatos electrónicos, chatarra que le reporta 83 euros por tonelada, dinero que parcialmente le permite costear el traslado de residuos de gran volumen. También ha podido adquirir una plataforma.

En la actualidad está pendiente de la modificación de los estatutos para poder ampliar los servicios que se realizan en los diferentes pueblos. Estos cambios se tendrán que llevar también a asamblea para su aprobación.