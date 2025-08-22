Retiradas ramas de gran porte sobre la carretera de Morales de Rey, pero piden actuaciones en los árboles

Operarios de Diputación Provincial de Zamora han retirado las ramas de gran envergadura que se cernían sobre la carretera provincial ZA-P-1511, en el tramo entre Morales de Rey y Manganeses de la Polvorosa, tras las quejas hechas públicas de conductores y usuarios que a diario utilizan esta vía y por el peligro que suponían para la seguridad vial.

Esta imagen está tomada hace ya dos años cuando se comunicó por escrito a Diputación para que tomara medidas. / Cedida

No obstante, recuerdan los usuarios que hay árboles de gran porte que amenazan con caerse sobre la calzada, por el estado que presentan y porque, con el paso del tiempo, están cada vez más inclinados sobre la vía. Peligro que será más acuciante, consideran, cuando las condiciones meteorológicas sean adversas.

Es por ello que los usuarios insisten en pedir a la Diputación Provincial que se tomen medidas inmediatas para garantizar la seguridad vial de los usuarios de esta carretera, "por el peligro la existencia de estos árboles de gran porte en la alineación de la vía" y porque "pueden ceder y caer sobre la carretera, provocando accidentes graves u obstaculizar una vía muy transitada".