El programa "Empleacyl 2025" destina 45.220 euros a Benavente para contratar cuatro personas desempleados

El Ayuntamiento de Benavente ha recibido una subvención de 45.220 euros por parte de la Junta de Castilla y León dentro del Programa ‘EmpleaCyL 2025’ para financiar los costes laborales de los trabajadores que contrate con el fin de que puedan realizar obras y servicios de interés general y social y beneficiar a los vecinos, contribuyendo a impulsar la actividad económica y social.

‘EmpleaCyL 2025’ destina 5.098.555 euros para la contratación de aproximadamente de 450 desempleados en Castilla y León. Las contrataciones deben realizarse a jornada completa, con un periodo de 180 días, que deberá estar comprendido entre el 15 de septiembre de 2025 y el 30 de junio de 2026. En el caso de Benavente, esta subvención directa permitirá contratar a 4 trabajadores.

Objetivos del programa

Los tres objetivos fundamentales de este nuevo programa son: