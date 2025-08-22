El programa "Empleacyl 2025" destina 45.220 euros a Benavente para contratar cuatro personas desempleados

Las actuaciones a llevar a cabo son obras y servicios de interés general y social

El Ayuntamiento de Benavente ha recibido una subvención de 45.220 euros por parte de la Junta de Castilla y León dentro del Programa ‘EmpleaCyL 2025’ para financiar los costes laborales de los trabajadores que contrate con el fin de que puedan realizar obras y servicios de interés general y social y beneficiar a los vecinos, contribuyendo a impulsar la actividad económica y social.

‘EmpleaCyL 2025’ destina 5.098.555 euros para la contratación de aproximadamente de 450 desempleados en Castilla y León. Las contrataciones deben realizarse a jornada completa, con un periodo de 180 días, que deberá estar comprendido entre el 15 de septiembre de 2025 y el 30 de junio de 2026. En el caso de Benavente, esta subvención directa permitirá contratar a 4 trabajadores.

Objetivos del programa

Los tres objetivos fundamentales de este nuevo programa son:

  • Fomentar la contratación de personas desempleadas, especialmente de aquellas que pertenecen a colectivos con mayores dificultades de empleabilidad, facilitando su incorporación al mercado laboral;
  • Reforzar las actividades con mayor impacto económico y potencial de generación de empleo en la Comunidad, contribuyendo a crear las condiciones propicias para el crecimiento económico y fomentando actividades económicas singulares, especialmente en el ámbito rural;
  • Y colaborar con las entidades locales en la prestación de servicios básicos para los ciudadanos, facilitando el desarrollo de sus competencias y la mejora de la calidad de vida de sus vecinos.

