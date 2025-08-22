Historias de perros y gatos en Benavente, con Rodrigo Hernández

La Biblioteca Municipal de Benavente vivió hoy una mañana de diversión de la mano de Rodrigo Hernández cuentacuentos, en la que pequeños y mayores pasaron un buen rato con sus historias de perros y gatos.

Es la última sesión del ciclo de "Cuentacuentos en Verano" organizado por la Concejalía de Cultura para varias mañanas de julio y agosto y con el fin de fomentar en los niños y niñas el hábito de la lectura, además de entretener a los participantes y ofrecer iniciativas culturales para estos meses.

Charo Jaular e Isabel Benito han formado parte también de este ciclo que ha contado con gran participación de familias de Benavente y visitantes.