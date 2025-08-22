Historias de perros y gatos en Benavente, con Rodrigo Hernández
La Biblioteca Municipal cierra el ciclo "Cuentacuentos en Verano"
La Biblioteca Municipal de Benavente vivió hoy una mañana de diversión de la mano de Rodrigo Hernández cuentacuentos, en la que pequeños y mayores pasaron un buen rato con sus historias de perros y gatos.
Es la última sesión del ciclo de "Cuentacuentos en Verano" organizado por la Concejalía de Cultura para varias mañanas de julio y agosto y con el fin de fomentar en los niños y niñas el hábito de la lectura, además de entretener a los participantes y ofrecer iniciativas culturales para estos meses.
Charo Jaular e Isabel Benito han formado parte también de este ciclo que ha contado con gran participación de familias de Benavente y visitantes.
