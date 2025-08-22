Grandes ramas amenazan la seguridad vial en la carretera de Morales de Rey

Conductores y usuarios que a diario utilizan la carretera provincial ZA-P-1511, la que une Benavente con Fuente Encalada, denuncian que en el tramo entre Morales de Rey y Manganeses de la Polvorosa hay árboles de gran porte que amenazan con caerse sobre la calzada. Los ciudadanos afectados instan a las autoridades competentes a "tomar medidas inmediatas por el peligro que supone la caída de alguna de estas grandes ramas sobre los usuarios de la carretera".

La preocupación de los usuarios de esta vía provincial crece, según explican, por la inacción de la Diputación Provincial, gestora de la carretera, y ante la falta de seguridad ya que, en la actualidad, varias ramas de gran envergadura se ciernen sobre la carretera, según explican los usuarios.

Es una vía muy utilizada a diario y varias veces, por vecinos de los pueblos de Morales de Rey o Santa María de la Vega, entre otros, que acuden a su lugar de trabajo en Benavente.

Una de las ramas en el espacio aéreo sobre la carretera. / E. P.

Explican los afectados, preocupados por la falta de seguridad que entraña el estado de los árboles ubicados a ambos lados de la vía, que ya en el año 2023 uno de ellos presentó denuncia por escrito ante la Diputación Provincial, adjuntando fotografías del estado de la vía en su margen derecho en el kilómetro 9,45. Pedía en ese escrito que desde la Diputación Provincial de Zamora se inste a la propiedad de esas plantaciones colindantes a la vía que retire los árboles por el peligro que supone la caída sobre los usuarios de la carretera. O, en su caso, que actúe de oficio como gestora de la carretera.

Dos años después creen que el peligro es "real" puesto que las dimensiones de los árboles son mucho mayores. Son varias las quejas y también otro escrito el remitido a la Diputación con el fin de que se garantice la seguridad en la vía provincial.

La situación gana peligrosidad en las horas nocturnas porque se reduce el campo de visión para los conductores y porque, no hay que olvidar, que esta carretera es una de las vías provinciales donde la fauna provoca más accidentes.