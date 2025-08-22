La fusión de ritmos de Dulzaro, en el "I Concierto de Raíz Viva"

Benavente acoge esta noche la primera edición del Concierto Raíz Viva, una iniciativa promovida desde la Concejalía de Cultura con el fin de "fomentar nuestras raíces musicales, el folclore. Con una visión totalmente rompedora", según explicó la concejala del área que anunció la intención de que la actividad tenga continuidad en próximos veranos.

En esta primera edición el concierto correrá a cargo de Dulzaro, el artista vallisoletano que revoluciona el folclore de la tierra desde la fusión de ritmos e instrumentos tradicionales con sonidos electrónicos.

La actuación de carácter gratuita podrá disfrutarse en la Plaza Mayor, a partir de las 22 horas. Este innovador proyecto musical propone un viaje sonoro en el que las raíces culturales se entrelazan con nuevas formas de expresión artística, dando lugar a una experiencia que conecta pasado y presente a través de la música.

Cuentacuentos

Además, también para este viernes, hay otra cita cultural pero dirigido a los más pequeños y pequeñas. Esta será por la mañana a partir de las 12:30 horas en la Biblioteca Municipal, ubicada en el Centro Cultural Soledad González. Se trata de un cuentacuentos, que cierra así el ciclo de cuentacuentos propuestos para el verano, y que estará a cargo de Rodrigo Hernández.