Abraveses, de España y Portugal, afianzan su hermanamiento
El lunes una representación portuguesa acudirá a la localidad del Tera para la firma del protocolo de este acto con el que pretenden impulsar el intercambio cultural, técnico, social y económico
Ya hay fecha para formalizar en Abraveses, en la provincia de Zamora, el protocolo de hermanamiento con la freguesía portuguesa del concelho de Viseu que lleva su mismo nombre. Será el próximo lunes a las siete de la tarde. Y el lugar elegido la ermita de la Virgen de las Encinas.
Con este hermanamiento se pretende “contribuir a la profundización de las relaciones entre las poblaciones de ambas localidades, fundamentalmente a través del movimiento asociativo con absoluto respeto por los valores en los que se asientan las personalidades de nuestras poblaciones, con la ambición de que, la gente de nuestras dos localidades, se conozca mejor y pueda enriquecerse mutuamente a través del intercambio cultural, técnico, social y económico”. Es lo que recoge el protocolo ya firmado el 23 de marzo en la ciudad portuguesa.
Unas jornadas antes, el día 19 de marzo, el pleno municipal de Micereces de Tera, ayuntamiento al que pertenece Abraveses, aprobó el acuerdo por el que “los pueblos de Abraveses (Portugal) y Abraveses de Tera (España) declaran el hermanamiento entre ambas localidades a los que, además de unirles la coincidencia en el nombre poco común de Abraveses, sin duda, les unen otros lazos que han descubierto y han de incrementar e impulsar en una colaboración recíproca”.
Los representantes de la localidad portuguesa participarán con los representantes municipales de Abraveses de Tera en una visita a la Huerta del Tera para dar a conocer esta actividad que supone un revulsivo para la economía de la zona, así como a un invernadero de Micereces de Tera. También podrán conocer la actividad en la fábrica de quesos El Pastor, de Santa Cristina.
