Traslado de la Virgen del Agavanzal hasta la iglesia de Olleros
La imagen mariana volverá a la ermita cuando finalicen los trabajos de restauración
Con motivo de las obras de restauración en el Santuario de Nuestra Señora del Agavanzal se ha trasladado la imagen de la Virgen desde dicho santuario a la iglesia de Olleros de Tera. El traslado se hizo el pasado sábado por vecinos del pueblo que acompañaron la imagen por los campos que separan la ermita de la localidad.
