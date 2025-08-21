Traslado de la Virgen del Agavanzal hasta la iglesia de Olleros

Traslado de la Virgen del Agavanzal hasta la iglesia. / E. P.

Con motivo de las obras de restauración en el Santuario de Nuestra Señora del Agavanzal se ha trasladado la imagen de la Virgen desde dicho santuario a la iglesia de Olleros de Tera. El traslado se hizo el pasado sábado por vecinos del pueblo que acompañaron la imagen por los campos que separan la ermita de la localidad.