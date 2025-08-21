Así de bien lo pasan en Arcos de la Polvorosa en su Semana Cultural

Arcos de la Polvorosa ha puesto fin a su Semana Cultural con una gran participación y mucha animación en el pueblo, de la mano de las propuestas organizadas por la Asociación Cultural Villa de los Arcos.

Semana Cultural en Arcos de la Polvorosa. / E. P.

Ocho jornadas de actividades para todos en las que no han faltado iniciativas culturales, lúdicas y deportivas pero, sobre todo, los momentos de convivencia entre vecinos y visitantes. Cine, exposición filatélica, juegos como el bingo, la búsqueda del tesoro o el concurso de tapas han venido a animar el pueblo durante estos días.

Semana Cultural en Arcos de la Polvorosa. / E. P.

Muy especial ha sido la actividad "Arcos se ilumina" en la que las velas, luces y farolillos pusieron luz a las calles de esta localidad creando un ambiente mágico.

Semana Cultural en Arcos de la Polvorosa. / E. P.