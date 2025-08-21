Así de bien lo pasan en Arcos de la Polvorosa en su Semana Cultural
Gran participación en las actividades organizadas por la Asociación Cultural Villa de los Arcos
Arcos de la Polvorosa ha puesto fin a su Semana Cultural con una gran participación y mucha animación en el pueblo, de la mano de las propuestas organizadas por la Asociación Cultural Villa de los Arcos.
Ocho jornadas de actividades para todos en las que no han faltado iniciativas culturales, lúdicas y deportivas pero, sobre todo, los momentos de convivencia entre vecinos y visitantes. Cine, exposición filatélica, juegos como el bingo, la búsqueda del tesoro o el concurso de tapas han venido a animar el pueblo durante estos días.
Muy especial ha sido la actividad "Arcos se ilumina" en la que las velas, luces y farolillos pusieron luz a las calles de esta localidad creando un ambiente mágico.
