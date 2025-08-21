Arrabalde obligado a cortes de suministro de agua por el uso "inadecuado" y más vecinos

El Ayuntamiento de Arrabalde se ha visto obligado a realizar cortes del suministro de agua de abastecimiento debido a que el pozo actual no puede abarcar la cantidad de agua que se consume en estos días en la localidad en la que la población se triplica con respecto a las cifras del resto del año.

Explica el alcalde, Alejandro Alijas, que "actualmente abastemos a la población con el agua de un pozo particular. Hemos realizado las obras del nuevo pozo de sondeo pero aún no está en funcionamiento. Con este nuevo pozo queremos poner fin a esta falta de caudal durante todo el año, ya no solo en verano".

Explica el primer edil que aún está pendiente de que se dé el visto bueno a las actuaciones llevadas a cabo y también es necesario aumentar la potencia, tal y como se ha solicitado a Industria, para evitar problemas de abastecimiento.

El alcalde pide a los vecinos "responsabilidad" en el uso del agua de abastecimiento y que no se utilice para otras labores como el riego de huertos urbanos "que hemos contabilizado ya 23", ni para el llenado de piscinas o la limpieza de las fachadas.

"Ahora mismo está a punto de llenarse el depósito y esperamos hasta la una de la madrugada para hacer el corte. Después, sobre las cuatro o cinco, se vuelve a dar agua para los negocios que lo necesitan como la panadería. Y a lo largo del día vamos haciendo cortes del suministro porque es imposible con el uso que se está haciendo del agua que llegue para todos".

Recuerda el alcalde que puede haber sanciones por el mal uso del agua de abastecimiento, tal y como se ha informado a través de un bando municipal.