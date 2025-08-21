Arrabalde obligado a cortes de suministro de agua por el uso "inadecuado" y más vecinos

El Ayuntamiento pide que se utilice "de modo responsable" para evitar problemas de abastecimiento y no para regar huertos o llenar piscinas

Depósito de Arrabalde. | E. P.

Depósito de Arrabalde. | E. P.

Eva Ponte

El Ayuntamiento de Arrabalde se ha visto obligado a realizar cortes del suministro de agua de abastecimiento debido a que el pozo actual no puede abarcar la cantidad de agua que se consume en estos días en la localidad en la que la población se triplica con respecto a las cifras del resto del año.

Explica el alcalde, Alejandro Alijas, que "actualmente abastemos a la población con el agua de un pozo particular. Hemos realizado las obras del nuevo pozo de sondeo pero aún no está en funcionamiento. Con este nuevo pozo queremos poner fin a esta falta de caudal durante todo el año, ya no solo en verano".

Explica el primer edil que aún está pendiente de que se dé el visto bueno a las actuaciones llevadas a cabo y también es necesario aumentar la potencia, tal y como se ha solicitado a Industria, para evitar problemas de abastecimiento.

El alcalde pide a los vecinos "responsabilidad" en el uso del agua de abastecimiento y que no se utilice para otras labores como el riego de huertos urbanos "que hemos contabilizado ya 23", ni para el llenado de piscinas o la limpieza de las fachadas.

"Ahora mismo está a punto de llenarse el depósito y esperamos hasta la una de la madrugada para hacer el corte. Después, sobre las cuatro o cinco, se vuelve a dar agua para los negocios que lo necesitan como la panadería. Y a lo largo del día vamos haciendo cortes del suministro porque es imposible con el uso que se está haciendo del agua que llegue para todos".

Noticias relacionadas y más

Recuerda el alcalde que puede haber sanciones por el mal uso del agua de abastecimiento, tal y como se ha informado a través de un bando municipal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents