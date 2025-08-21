Ferias de Septiembre de Benavente: productos de la tierra, cerámica y alfarería y mucha diversión

Un total de 33 casetas y veinte empresas participan este año en las Ferias de Septiembre de Benavente que abarca la de Productos de la Tierra y la Feria de Cerámica y Alfarería para los días 29, 30 y 31 de agosto, en el centro de la ciudad. Hay también varias citas deportivas con la colaboración de clubes locales.

Las Concejalías de Ferias, Juventud y Cultura han presentado esta mañana el programa de estas ferias, que mantiene el desarrollo de la celebrada el pasado año y en las que se intenta, según explicó la edil de Ferias y Comercio, Sara Casquero “que en todas las plazas haya algo”. Incorporan, además, al programa de Ferias otras iniciativas como la XVI Concentración de Vehículos Clásico y la II Quedada de Vespas y Vespinos que coincide este año el mismo fin de semana.

Feria de Productos de la Tierra

Las ferias centran su actividad en dos plazas, la de Santa María y La Madera y contemplan varias catas para el público en la zona habilitada para talleres y catas y para lo que habrá que inscribirse previamente, media hora antes del inicio.

Catas

Hay cata de vinos el viernes, de Bodegas Matihuelo y una cata de quesos a cargo de Ilbesa, a partir de las 20 horas; el sábado, a las 13:30 horas, cata de vino de Bodegas Otero; y el domingo, cata de miel, de Miel de Campos-Aspariegos a las 19:30 horas.

Talleres

En cuanto a los talleres dirigidos a público infantil, se propone un taller apícola de cera y miel a cargo de Miel de Campos-Aspariegos, para niños de 7 a 12 años, de 11 a 13 horas; y el domingo un taller de elaboración de cuajada, a cargo de Quesería El Zamorral para niños de 4 a 12 años y en horario de 11:30 a 12:30 horas.

Los niños y niñas cuentan, además, con varias actividades programadas en torno a estas ferias. Así habrá un mega tobogán gigante acuático deslizadera de 100 metros en calle Los Carros, el sábado. Será a las 17 horas y podrán participar también los adultos. Y a las 18 horas dará comienzo el Concurso de Cocina Rural Chef.

El domingo, habrá hinchables gratuitos en horario de mañana y tarde.

Música en directo

En cuanto a las actuaciones y música en directo, el Ayuntamiento ha previsto el pasacalles de la Asociación Cultural Son de Los Valles para la tarde del viernes, tras la inauguración programada para las seis de la tarde.

Mientras que incorpora al programa de las ferias el concierto programado por la Asociación de Vehículos Clásicos de Benavente en la Plaza Juan Carlos I el viernes, con la actuación de Cuarto y Mitad, con música rock y pop español de los años 70 a los 2000. Será de 21 a 23:30 horas.

Así como el espectáculo de Música de los 90 a cargo del DJ Purry en la Plaza de Santa María que organiza El Pórtico.

Ferias de Septiembre de Benavente. / .

Feria de Cerámica y Alfarería

La Concejala de Cultura, Mercedes Benítez, explicó que este año "contamos con una muestra de tres cerámicas y alfareros que traen a nuestras calles piezas únicas elaboradas con técnicas tradicionales y que se han transmitido de generación en generación". Y añadió que "esta feria no es solo un escaparate de venta, sino que también es un homenaje a un oficio ancestral que forma parte de nuestra identidad cultural".

En esta edición estará Alfarería Esteban, de Jiménez de Jamuz en León, "que es el centro alfarero más importante de la provincia de León con actividades documentadas. Sus piezas incluyen cerámica con una gran variedad funcional por ejemplo botijos, cántaros, jarros, ollas, utensilios domésticos o juguetes, etc..."

Estará también el Alfar Mercedes y la Alfarerería Escolástica de Pereruela, en Zamora. Aplicado con técncias refractarias sus barros son ricos en cuarzo y en mica y capaces de soportar altas temperaturas. Tiene una variada producción como cazuelas, hornos de pan, tinajas, albercas para la matanza.

Otro de los alfareros que estará presente es Mari Carmen Pascual, de Moveros, foco tradicional de alfarería femenina. "Conocidas como las cacharreras, tienen una fuerte presencia hasta mediados del siglo XX". Su barro se considera uno de los mejores de la península. "De sus piezas tradicionales podemos destacar el cántaro de cuello englobado, botijos, ollas, tinajas, todos con esa patina dorada y diseño elegante".

Este fin de semana también se celebra en materia cultural el Certamen de Pintura Rápida de Benavente.

Eventos deportivos

Tres trofeos se programan para estas ferias. El sábado día 30 a las 18:30 horas tendrá lugar el XVI Trofeo de Fútbol Ferias de Septiembre, organizado por el Racind club Benavnte en el campo de fútbol Alonso Pimentel y que se enfrentará al Zamora Club de Fútbol B.

Y a las 20 hroas, el Trofeo Fútbol Sala Ferias de Septiembre a cargo del Atlético de Benavente F. S., en el Pabellón La Rosaleda y que se enfretará al Burela F. S.

Mientras que el domingo se juega el LIII Trofeo de Fútbol Ciudad de Benavente organizado por el CDF Benavente y que se enfrentará en el Luciano Rubio al Atlético Bembibre. Será a las 19 horas.

La concejala de Deportes y Juventud, Elena Justo, ha agradecido al os clubes su implicación en estos trofeos.