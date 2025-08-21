El I Certamen de Relatos Cortos de Benavente ya tiene ganadores
Los premiados son: Igor García Vico en la categoría Absoluta y Blanca Morales, en la categoría Infantil
Ya se conocen los ganadores del I Concurso de Relatos Cortos, organizado por la Concejalía de Cultura de Benavente, en el marco de la Feria del Libro.
Los ganadores han sido Igor García Vico en la categoría Absoluta (a partir de 15 años), en que se presentaron cuatro trabajos; y Blanca Morales, en la categoría Infantil (de 8 a 14 años), con cuatro participantes.
Esta mañana se ha procedido a la lectura de los relatos seleccionados en esta primera edición, en la Biblioteca Municipal de Benavente. Y ha sido el público asistente el encargado de votar el relato favorito de cada categoría. Los premios han sido un lote de libros y diploma.
