El I Certamen de Relatos Cortos de Benavente ya tiene ganadores

Ya se conocen los ganadores del I Concurso de Relatos Cortos, organizado por la Concejalía de Cultura de Benavente, en el marco de la Feria del Libro.

El ganador de la categoría Absoluta. / E. P.

Los ganadores han sido Igor García Vico en la categoría Absoluta (a partir de 15 años), en que se presentaron cuatro trabajos; y Blanca Morales, en la categoría Infantil (de 8 a 14 años), con cuatro participantes.

La ganadora en la categoría Infantil, acompañada de su madre que fue la encargada de leer el relato. / E. P.

Esta mañana se ha procedido a la lectura de los relatos seleccionados en esta primera edición, en la Biblioteca Municipal de Benavente. Y ha sido el público asistente el encargado de votar el relato favorito de cada categoría. Los premios han sido un lote de libros y diploma.