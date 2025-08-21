El I Certamen de Relatos Cortos de Benavente ya tiene ganadores

Los premiados son: Igor García Vico en la categoría Absoluta y Blanca Morales, en la categoría Infantil

Los ganadores del Concurso de Relatos Cortos de Benavente con la concejala de Cultura.

Eva Ponte

Ya se conocen los ganadores del I Concurso de Relatos Cortos, organizado por la Concejalía de Cultura de Benavente, en el marco de la Feria del Libro.

El ganador de la categoría Absoluta.

Los ganadores han sido Igor García Vico en la categoría Absoluta (a partir de 15 años), en que se presentaron cuatro trabajos; y Blanca Morales, en la categoría Infantil (de 8 a 14 años), con cuatro participantes.

La ganadora en la categoría Infantil, acompañada de su madre que fue la encargada de leer el relato.

Esta mañana se ha procedido a la lectura de los relatos seleccionados en esta primera edición, en la Biblioteca Municipal de Benavente. Y ha sido el público asistente el encargado de votar el relato favorito de cada categoría. Los premios han sido un lote de libros y diploma.

Una de las participantes en el Concurso de Relatos Cortos de Benavente.

