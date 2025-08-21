La calidad del aire en Benavente es "buena", despejado ya el humo del fuego

La calidad del aire en Benavente, medida por la estación del Colegio Virgen de la Vega, alcanza un AQI⁺ de 50 (“Bueno”), dominado por partículas finas PM2.5, aunque supera el límite diario recomendado por la OMS.

Según los datos actualizados por IQAir, el aire en Benavente presenta un nivel considerado “Bueno”, lo que permite el disfrute de actividades al aire libre. Sin embargo, a lo largo de la tarde se prevé que empeore lelgando a un nivel "Moderado" lo que supone que personas con condiciones como asma, EPOC, enfermedades cardíacas, así como menores y mayores, deberían tomar precauciones, especialmente no exponerse a ejercicio fuerte al aire libre y estar atentos a síntomas como tos o dificultad respiratoria.

La concentración actual de PM2.5 supera en más de 1,8 veces el límite diario establecido por la Organización Mundial de la Salud (15 µg/m³). A lo largo del día, la calidad del aire irá empeorando, con pronósticos que indican aumento del AQI hacia valores algo menos confortables

Recomendaciones para la tarde: