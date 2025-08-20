Los ropelanos despiden las fiestas del verano
Finalizan esta semana las actividades de la Asociación Cultural de Fuentes de Ropel con el homenaje a los mayores de 60 años. Se cierra así el amplio programa cultural, deportivo y solidario de este año.
Eva Ponte
Fuentes de Ropel no entiende un verano sin la animación de las actividades organizadas desde su Asociación Cultural, Iniciativas Ropelanas. La diversión está asegurada cada verano, en que hay más gente en el pueblo y la participación está asegurada. Son, además, muchas personas las que se vuelcan en hacer posible cada año, y este también, acercar a Fuentes de Ropel propuestas lúdicas, culturales, deportivas y con un aspecto social destacado para todos los gustos y para todas las edades.
La diversión en Fuentes de Ropel está asegurada en los meses de verano. Y esta es ya la última semana de su amplio y variado programa estival en el que ha citas consolidadas con el paso del tiempo y otras que se han ido incorporando o adaptando cada año.
Iniciativas Ropelanas puede hacer esto gracias a que cuenta con un importante número de socios que supera los 900 socios, pero es que además son muy participativos.
Esta semana hay una cita especial como es la Fiesta Homenaje a los Mayores de 60 años. Será el viernes a las 21:15 horas en la calle Gaspar Cepeda. la asociación tiene previsto hacer un homenaje a los socios y socias más veteranos que lleven cinco o más años en la asociación y no hayan recibido aún placa conmemorativa. Además, a partir de las 22:30 horas, el dúo musical Miguel y Kenia será el encargado de despedir el verano cultural, lúdico, deportivo y, por supuesto, solidario de este año.
Las actividades vespertinas de esta semana se centran en taller de globoflexia, fiesta de la espuma y campeonato sprint basket.
