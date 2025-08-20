Mejora relativa de la calidad del aire en Benavente, por menor presencia del humo de los fuegos
Hoy se espera un empeoramiento progresivo durante la jornada, llegando a la categoría "insalubre" para grupos sensibles
La estación meteorológica del Colegio Virgen de la Vega informa que, tras varios días con niveles muy elevados de contaminación por humo de incendios, la jornada de hoy amanece más despejada y con una mejora relativa de la calidad del aire en Benavente.
Situación actual (13 horas)
- Índice de calidad del aire (ICA/AQI): 82 → categoría Moderado.
- Contaminante principal: PM2.5, con una concentración de 25 µg/m³.
- Este valor es todavía 5 veces superior al límite recomendado por la OMS para la media anual (5 µg/m³).
Evolución prevista durante el día
- Durante la mañana, los niveles se mantendrán en la categoría Moderada (ICA entre 79 y 90).
- A partir de la tarde y la noche, se espera un empeoramiento progresivo, alcanzando valores entre 100 y 118, lo que corresponde a la categoría Insalubre para grupos sensibles (personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, niños y mayores).
Factores meteorológicos
- La mejora inicial se debe a que la mañana se ha presentado más despejada y con menor presencia de humo en superficie.
- Sin embargo, la dirección del viento y la persistencia de los incendios cercanos seguirán influyendo en la evolución de la calidad del aire, por lo que se prevé un deterioro a medida que avance el día.
Recomendaciones a la población
- Las personas con problemas respiratorios, cardiovasculares, niños, embarazadas y mayores deben limitar las actividades físicas intensas en exteriores.
- Mantener cerradas puertas y ventanas en las horas de mayor concentración de contaminantes.
- Considerar el uso de mascarillas FFP2 en exteriores para personas vulnerables.
A los registradores de partículas de la estación del Colegio Virgen de la Vega se une ahora una nueva estación de calidad del aire, diseñada y gestionada por Ángel H. Alumno del BIE - IES los Sauces, dentro del proyecto de investigación “Contaminación del Aire”, coordinado por la Universidad de León (ULE), IES los Sauces y el propio colegio.
Esta incorporación aumenta la fiabilidad ,coherencia de los datos y distribución geográfica, lo que permite comprender mejor el impacto del humo y la contaminación en la salud, según explica el Departamento de Ciencias del Colegio Virgen de la Vega.
