Todo listo para la XVI Concentración de Vehículos Clásicos de Benavente

Benavente acoge los días 30 y 31 de agosto la XVI Concentración de Vehículos Clásicos organizada por el Club de Vehículos Clásicos de Benavente. Un evento que contará además con una quedada de vespas, vespinos y vehículos de dos ruedas con más de 30 años o una verbena en la Plaza Juan Carlos I con música de los años 80.

El representante de la organización, Isaac Félix, ha desgranado los detalles de esta nueva edición que busca atraer a los aficionados de los vehículos clásicos a Benavente coincidiendo, además, con la celebración de las Ferias de Septiembre en la ciudad.

Presentación de la Concentración de Vehículos Clásicos, con la concejala Elena Justo. / E. P.

La programación arrancará el sábado, 30 de agosto con la Quedada de Vespas, Vespinos y Vehículos de 2 ruedas en la Plaza Juan Carlos I a partir de las 12. La jornada finalizará con una fiesta de los años 80 en el mismo punto con el grupo ‘Cuarto y Mitad’ desde las nueve de la noche.

El domingo será el día grande de esta concentración que comenzará a las 9 horas, con la recepción de vehículos en la Avenida El Ferial. En este punto se podrá donar sangre en horario de 09:45 a 13:15 horas en el Autobús de la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora.

A las 14 horas se iniciará la ruta de vehículos por las calles de la ciudad finalizando en los Paradores de Castrogonzalo donde tendrá lugar una comida de hermandad. Por la tarde, magia a cargo de ‘El Marqués de Merlín’ a las 17:30 horas, mientras que la entrega de trofeos y cierre de la concentración se realizará a las 18:30 horas.