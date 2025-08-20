Friera comienza sus fiestas con la visita en romería al paraje natural de La Baña

Friera de Valverde está en fiestas. Ha comenzado su programa festivo por La Sacramental con la visita en romería al privilegiado entorno natural del municipio, que denominan La Baña, muy frecuentado en el verano para el disfrute de un espacio de esparcimiento al aire libre. Con esta actividad que se inició el pasado año con una buena acogida, vuelve este año el inicio de la programación festiva.

En este paraje donde no faltó la degustación de tortilla de patata, está uno de los elementos tradicionales de la localidad, una antigua fuente que antaño utilizaban los pastores.

Fuente de Friera, ubicada en la zona de La Baña. / E. P.

La primera jornada se completó con el espectáculo del Mago Toño, una cena popular y la animada verbena del grupo Los Indecentes, con la que la fiesta se alargó hasta la madrugada.

Hoy llega el programa cargado de solemnidad. La Santa Misa Sacramental con procesión, acompañada por la charanga Melodía, esta mañana ha dado paso a un animado baile vermú. Ya por la tarde, el protagonismo será para los niños con las atracciones de Elia Park, que incluyen toro mecánico, tren y colchonetas. La noche estará amenizada por la música del grupo Tango, que animará la verbena.

El viernes, última jornada festiva, se dedicará al recuerdo y la diversión. La mañana acogerá la Misa Solemne por los Difuntos, mientras que por la tarde se disputará el Campeonato de Fútbol-Sala, junto a juegos de mesa y actividades para los más pequeños. La despedida será por todo lo alto con la verbena del grupo Divertimento, que pondrá el broche musical a los tres días de celebración.