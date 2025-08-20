De Colombia a Sanabria en busca de un nuevo hogar y ahora evacuados por el fuego

Su historia es también la de muchas familias que, con esfuerzo y coraje, apuestan por la vida en la España rural, encontrando en lugares como Sanabria no solo una oportunidad, sino también un lugar dispuesto a acogerles y hacer su vida más fácil. Esta familia colombiana, la de Juan David, sus dos hijos de 12 y 10 años y sus gatos Atenea y Petro "como el presidente de Colombia", ya conoce lo que es comenzar desde cero y su esperanza sigue intacta: volver cuanto antes a su hogar sanabrés cuando acabe el fuego, donde quieren echar raíces.

Llevan seis meses en la localidad sanabresa de Vigo de Sanabria y tres días ya en el Centro de Negocios de Benavente evacuados por el fuego. Farmacéutico de formación, Juan David está en proceso de homologar su título en España para poder ejercer y sacar adelante a su familia porque "con dos niños no es fácil". Recuerda que salió de Colombia porque "allá ya tuvimos que enfrentar muchas situaciones, sacar a niños y jóvenes de las drogas, de la delincuencia".

Ahora elige la paciencia y la esperanza, sosteniéndose en la tranquilidad del entorno sanabrés, que le ha ofrecido un nuevo comienzo. «Aquí encontramos la paz que buscábamos, un lugar donde los niños pueden crecer libres y en contacto con la naturaleza», asegura. Y es que lo intentó antes en Barcelona pero el ajetreo de la gran ciudad se lo puso mucho más difícil.

Todo son palabras de agradecimiento a los días vividos en Benavente obligados por el fuego. "Estamos bien", asegura. Uno de los niños sonríe al contar cómo ha podido disfrutar de dos películas de dibujos animados los días que ha estado en Benavente y hoy se disponía con su hermano a acudir al programa Conciliamos de la Junta y encontrarse allí con otros niños y niñas de su edad y poder pasar así una mañana mucho más entretenida.

Situación altual en el albergue

En Benavente están a día de hoy un total de 133 personas alojadas en el Centro de Negocios dispuesto por el Ayuntamiento de Benavente, 24 en las residencias y 26 niños, niñas y adolescentes, según informa Raúl Galán de Cruz Roja Juventud de Zamora.

"La situación es compleja, se intenta que la gente esté lo mejor posible. El espacio es bastante amplio y contamos con la posibilidad de tener ratos de distensión. La gente tiene ganas de volver a sus casas y necesitan volver a sus casas", añade.

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, que sigue de cerca el dispositivo desplegado en el Centro de Negocios explica que hay empresas locales que ayudan al dispositivo con la donación de queso o frutas, "todo controlado" y otras como la que está junto al albergue improsivado, que cede las duchas para las personas alojadas.