El XXVI Certamen de Pintura Rápida de Benavente incorpora un premio especial en homenaje a Soraya Pedrero

Benavente acoge el próximo 31 de agosto el XXVI Certamen de Pintura Rápida ‘Ciudad de Benavente’. Un certamen cuya participación es gratuita y donde los artistas que deseen participar deberán inscribirse en el Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado entre las nueve y once de la mañana ese mismo día.

El tema del certamen será el patrimonio arquitectónico situado en la zona del centro histórico de Benavente. Las obras deberán representar exclusivamente alguno de los siguientes edificios o conjuntos arquitectónicos: Casa de Cultura La Encomienda, Iglesia de San Juan del Mercado, Hospital de la Piedad, Casa del Cervato, Casa Donci (Casa de los Ramos), conjunto de edificios de la Plaza Mayor, Palacio de los Condes de Patilla o Casa Barrios.

Este año se incorpora al certamen el premio “Soraya Pedrero San Miguel” al talento joven local entre 18 y 35 años. La joven artista benaventana fallecía a la edad de 35 años el pasado mes de febrero. Editora de vídeos, pintora y diseñadora gráfica, entre otras muchas facetas artísticas, era habitual en este certamen.

Categorías

El concurso finalizará a las cinco de la tarde, hora a la que comenzará la exposición de todas las obras en el Patio de Ábsides de San Juan antes de conocer a los ganadores de las distintas categorías:

Categoría absoluta

Primer premio: Trofeo, 700 euros, cena para dos personas en el Parador de Turismo ‘Fernando II’ y un lote de libros del CEB ‘Ledo del Pozo’.

Trofeo, 700 euros, cena para dos personas en el Parador de Turismo ‘Fernando II’ y un lote de libros del CEB ‘Ledo del Pozo’. Segundo premio: Trofeo, 400 euros y un lote de libros del CEB ‘Ledo del Pozo’.

Trofeo, 400 euros y un lote de libros del CEB ‘Ledo del Pozo’. Tercer premio: Trofeo, 350 euros y un lote de libros del CEB ‘Ledo del Pozo’.

Trofeo, 350 euros y un lote de libros del CEB ‘Ledo del Pozo’. Accésit I: Trofeo, 300 euros y un lote de libros del CEB “Ledo del Pozo”

Trofeo, 300 euros y un lote de libros del CEB “Ledo del Pozo” Accésit II: Trofeo, 250 euros y un lote de libros del CEB “Ledo del Pozo”.

Trofeo, 250 euros y un lote de libros del CEB “Ledo del Pozo”. Premio ‘Soraya Pedrero San Miguel’ al talento joven local (18-35 años): Trofeo, 200 euros y un lote de libros del CEB “Ledo del Pozo”. Destinado a artistas de Benavente y su Comarca.

Categoría juvenil (12 a 17 años)

Premio único: Trofeo, vale regalo por valor de 100 euros para material de pintura y dibujo y lote de libros del CEB “Ledo del Pozo”.

Categoría infantil (6 a 11 años)

Premio único: Trofeo, vale regalo por valor de 60 euros para material de pintura y dibujo y lote de libros del CEB “Ledo del Pozo”.

El jurado dará a conocer el fallo del Certamen el mismo día de su celebración, a las 19:00 horas.