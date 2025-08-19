Semana Cultural
Teatro, música, humor y juegos en Calzada de Tera
La Asociación Cultural San Cayetano cierra el programa cultural de verano con gran participación
Calzada de Tera vive ha cerrado ya su Semana Cultural con una gran participación, gracias a las variadas propuestas de la Asociación Cultural San Cayetano que ha querido reunir iniciativas para todos los gustos y edades. En el programa cultural combina la reflexión y el aprendizaje con el ocio, la música y la convivencia.
Las charlas informativas, impartidas por especialistas en temas tan actuales como los tóxicos en la vida diaria o los riesgos en Internet y la ciberseguridad, han venido a sumar un componente formativo a este programa cultural en el que el teatro ha tenido un papel protagonista de la mano del grupo aficionado “Senderos” y la representación de Melocotón en almíbar, una de las grandes obras de Miguel Mihura.
La música y el humor no podían faltar en este programa, que apuesta tanto por la nostalgia con una divertida fiesta ochentera, como por la actuación de “Los Gandules”, la gran apuesta de este año, o la presencia del narrador José Luis Rodríguez Gutiérrez “Guti”, pensado especialmente para el público adulto.
Las proyecciones de cine de verano, las meriendas populares y los juegos acuáticos completan un conjunto de actividades donde la convivencia vecinal ha vuelto a ocupar un lugar central en estos días en los que el pueblo ha contado con la llegada de numerosos visitantes, la gran mayoría con sus raíces en este puelbo.
