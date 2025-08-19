Evacuados por el fuego de Sanabria: "Uno se acuesta, pero no duerme, porque la cabeza está en el pueblo"

La madrugada en el Centro de Negocios de Benavente fue larga para las 171 personas evacuadas de Sanabria a causa del incendio de nueve localidades distintas. Son las que finalmente han pasado la noche en estas instalaciones, habilitadas por el Ayuntamiento de la ciudad ante la necesidad de albergar a personas desalojadas de las localidades sanabresas afectadas por el fuego. Aunque son más las registradas, un total de 216. Además, 21 personas mayores de 86 años de edad y dependientes fueron derivadas a la Residencia Mixta para garantizar un mejor descanso y atención para ellas, según explica la responsable del dispositivo de Cruz Roja.

Son 171 personas y otras tantas historias de vida, en las que el fuego ha irrumpido para ponerlo todo patas arriba. Gran parte de las personas evacuadas tienen sus raíces en la comarca de Sanabria, pero su residencia habitual, en otros puntos de la geografía nacional.

Centro de Negocios de Benavente con el dispositivo de evacuación y vecinos de Sanabria. / E. P.

Es el caso de una de las vecinas de Rábano que, junto a su marido, explica el desasosiego que tuvo por la noche al ver lo mal que lo pasaba uno de sus vecinos de madrugada al enfrentarse a esta situación extraordinaria. Lo explica con un acento andaluz, de Sevilla, que deja ver esa doble residencia a lo largo del año. Pasa los veranos en Rábano y quiere volver y permanecer allí todo el tiempo que pueda, “hasta vaciar la nevera”. Visiblemente emocionado, su marido reconoce que nunca habían pasado por algo parecido. “Esto no es para contar”, “uno se acuesta, pero no duerme, porque la cabeza está en el pueblo”, señalan.

La alcaldesa con Cruz Roja y Protección Civil conociendo detalles del dispositivo. / E. P.

Atentos a las noticias de última hora

En el Centro de Negocios se van haciendo corros de gente y las conversaciones intentan entretener el tiempo, sin dejar de mirar el móvil para conocer las últimas noticias que les llegan del pueblo.

“Coso es el pueblo más bonito que hay”, explica Toñi. Es una de las vecinas de este pueblo del municipio de Justo de Sanabria que habla con gran emoción de la localidad en la que reside siempre que puede. “Tienes que venir a conocer la romería de La Alcobilla, tenemos una iglesia muy bonita y el pueblo se llena de gente”, explica junto a dos de sus amigas. “Mira este vídeo, se ve el fuego desde Murias”, lamentan. “Si se ve desde Murias, desde Coso también”, le comenta a Maruja. Señalan que habitualmente hay tres mujeres viviendo en el pueblo y ahora “seríamos unas sesenta, y aquí estamos unos cuantos”.

Vecinas de Coso de Sanabria. / E. P.

Llegaron con la incertidumbre de no saber qué ocurría en sus casas y con el miedo ante el avance del fuego hacia el monte que rodea sus pueblos.

El dispositivo coordinado por Guardia Civil, Cruz Roja, Protección Civil, Policía Local y el propio Ayuntamiento ha permitido que no faltara lo básico: camas, mantas, comida, agua y apoyo psicológico. Aun así, la sensación general es de desasosiego. Entre los acogidos hay familias enteras con niños, jóvenes que pasaban sus vacaciones en Sanabria y también personas mayores que tuvieron que salir de sus casas tras una vida en ellas. Algunos llegaron acompañados de sus mascotas, que se han convertido en un consuelo en medio de la angustia.

Centro de Negocios de Benavente. / E. P.

La alcaldesa de Benavente: "Hemos vivido momentos muy emotivos"

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, ha estado acompañando a los evacuados durante horas. “Estamos a expensas con posibles evacuaciones y a ver cuándo pueden regresar a sus hogares. De momento van a continuar aquí. Nos preguntan si pueden volver a sus casas”, explica. “Hemos vivido momentos muy emotivos porque, sobre todo, la gente mayor se emociona, explica que en su vida han vivido momentos duros y este es uno de ellos. Yo me quedo con la solidaridad ciudadana que ha habido, de la atención de Policía Local, Cruz Roja y Voluntarios de Protección Civil que solo hay buenas palabras para ellos por parte de estas personas”.