La calidad del aire en Benavente ahora "moderado" irá empeorando durante la jornada

La estación meteorológica del Colegio Virgen de la Vega informa sobre la evolución de la calidad del aire en Benavente, condicionada por el humo procedente de los incendios forestales de la comarca y por la dirección del viento.

Situación actual

Índice de calidad del aire (AQI/ICA): 69 a las 08:00 h → categoría Moderado .

69 a las 08:00 h → categoría . Contaminante principal: PM2.5, con una concentración de 19 µg/m³ , es decir, 4,8 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la OMS (5 µg/m³).

PM2.5, con una concentración de , es decir, al valor de referencia anual recomendado por la (5 µg/m³). Condiciones meteorológicas: 13 ºC, viento de 9,3 km/h y humedad del 85 %.

Evolución prevista

El pronóstico horario indica un empeoramiento progresivo de la calidad del aire durante la jornada:

Entre las 13:00 y 15:00 h los valores pasarán a la categoría Insalubre para grupos sensibles (104–119).

los valores pasarán a la categoría (104–119). Entre las 17:00 y 21:00 h se alcanzarán los peores registros, con máximos de 157 (Insalubre) .

se alcanzarán los peores registros, con máximos de . Durante la noche los niveles se mantendrán elevados (137–148).

Factores determinantes

La evolución de la calidad del aire está directamente relacionada con:

La intensidad y propagación de los incendios activos en la comarca. La dirección y fuerza del viento, que en las últimas horas ha favorecido la llegada de partículas en suspensión a Benavente desde los focos del oeste y noroeste.

Esto implica que la situación puede variar rápidamente si se modifican las condiciones meteorológicas o la evolución de los incendios.

Recomendaciones a la población

Los grupos sensibles (personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, niños, mayores y embarazadas) deben limitar las actividades al aire libre y usar mascarilla FFP2 en caso de salir.

y usar en caso de salir. Mantener puertas y ventanas cerradas para evitar la entrada de humo.

para evitar la entrada de humo. Evitar ejercicio físico intenso en exteriores.

Estar atentos a síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria o palpitaciones, y acudir a los servicios sanitarios en caso necesario.

El Colegio Virgen de la Vega continuará monitorizando la situación y difundiendo datos actualizados para proteger la salud de la población.