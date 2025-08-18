Versos y sones tradicionales en el monasterio de la Virgen del Valle

La localidad Zamora San Román del Valle ha celebrado a lo largo del pasado fin de semana la II Edición del Festival Músico-Poético intitulado "Dulces ruinas".

Luis Antonio Pedraza fue el músico elegido para dar el concierto con el que se cerró la programacion en la tarde-noche del domingo ante cientos de vecinos y aficionados al folclore zamorano que disfrutaron del virtuosismo de este reconocido artista. Pedraza es un folclorista que dedica su vida a la interpretación y difusión de la música tradicional del noroeste de la península Ibérica. "Soy amante de la buena música y siempre he pensado que este arte es la solución a muchos de los problemas de esta sociedad", explica en la web de este músico que contribuye a que la tradición zamorana traspase fronteras.

El festival cuenta con un escenario de belleza inigualable: las ruinas del monasterio de la Virgen del Valle. Si entre las piedras de la vieja construcción franciscana ayer reinó el folclore de la mano de Pedraza, el sábado lo hicieron los versos de distintos artistas de renombre, que demostraron que cuando la poesía y la música se encuentran, no solo se cruzan dos lenguajes, sino que se abre un espacio común donde las emociones toman el escenario.

Público asistente al festival músico-poético desarrollado en las ruinas del monasterio. | CRISTINA MATEOS

La jornada dejó una marca indeleble en la memoria del público que colmó la pradera sobre la que se asentaba el monasterio para presenciar una propuesta tan inesperada como cautivadora: la fusión creativa de poesía y música en un espectáculo único. Versos íntimos y potentes se entrelazaron con melodías originales, generando un diálogo artístico que emocionó a todos los presentes.

El evento artístico de este fin de semana reúne a artistas, escritores y músicos en una serie de encuentros que celebran la diversidad creativa. Esta fusión de poesía y música se celebra en un lugar histórico y emblemático para la comarca, el Monasterio de la Virgen del Valle.

Este año el festival ha sido dedicado a Ángel Guinda, fallecido en 2022, conocido fundamentalmente como poeta, aunque su obra abarca géneros muy variados. Tras pronunciar algunas palabras en su memoria, intervinieron en el Festival cuatro poetas de larga y reconocida trayectoria poética y un musicólogo de prestigio:

Ezequías Blanco, el alma mater de este festival. Ramiro Mayo, poeta, articulista y asiduo en las redes sociales. María Ángeles Pérez López, profesora de la Universidad de Salamanca y en posesión de números premios, como el Premio Nacional de la Crítica, entre otro. Antonio Colinas, reconocido con numerosos premios, como el Premio Nacional de Literatura y el Premio de Castilla y León de las Letras entre otros.

Jesús Sáenz Huedo, profesor de guitarra, musicólogo, concertista, y director de Cal Poly Guitar Ensenble en la Universidad Politécnica Estatal de California. Y Matías Muñoz.

La sesión se desarrolló bajo un cielo rojizo y a una temperatura de 33 º centígrados, lo que causó un ambiente de bochorno. Pero esto no impidió que el público supiera apreciar, por ejemplo, la poesía de María Ángeles Pérez con muchos aplausos y emocionarse con la poesía de Ramiro Mayo. Y no menos orgullosos se sintieron de tener en el acto a Antonio Colinas, uno de los poetas vivos más importantes de España. Su presentador recomendó ir a ver La Casa de la Poesía de La Bañeza, su tierra natal, donde ha depositado su fondo bibliográfico.

En general, todos fueron muy reivindicativos contra la guerra en Palestina y contra los incendios en Zamora, apelando a limpiar los campos en invierno y por una buena gestión medioambiental.

La asistencia de los vecinos a esta cita cultural ha sido valorada como muy positivamente por el portavoz de la organización, Ignacio Morán, quien afirmó: "como en la primera edición, la respuesta entusiasta nos anima a continuar en este empeño".

Esta iniciativa forma parte del ciclo cultural que la localidad Zamora San Román del Valle viene disfrutando desde el pasado jueves 7 de agosto con el apoyo del Ayuntamiento de Villabrázaro.

Ignacio Morán Rubio, miembro del comité organizador del evento, declaró que este festival "no es solo una propuesta cultural, pretende ser algo más". Es un llamamiento desde el arte y la literatura en defensa de un Patrimonio que es de todos. Asimismo, agradeció a todas las personas que con su trabajo o su presencia han hecho posible que "Dulces ruinas del Valle de Santa María" ande este camino de consolidarse como una cita ineludible.