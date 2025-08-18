Un grupo de vecinos de Arrabalde, el pueblo del celebre tesoro celtibérico de la II Edad del Hierro, han aprendido también sobre la época hispanorromana en una excursión a la villa romana de Oprheus, en Camarzana de Tera. La salida formaba parte de la V Semana Cultural de Arrabalde que a lo largo de nueve días ha promovido distintas actividades para el esparcimiento y enriquecimiento cultural de los vecinos. No obstante, en este pueblo no han estado ajenos al incendio que asoló la comarca estos días, y por el cual se suspendieron actividades como el cine al aire libre del lunes. Otra excursión a la provincia de Orense tuvo que cambiar su destino: finalmente se dirigieron a Segovia.

Vecinos de Arrabalde aprenden historia en la villa romana de Camarzana | EVA PONTE