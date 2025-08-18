Vecinos de Arrabalde aprenden historia en la villa romana de Camarzana
La visita forma parte de la Semana Cultural de Arrabalde
Un grupo de vecinos de Arrabalde, el pueblo del celebre tesoro celtibérico de la II Edad del Hierro, han aprendido también sobre la época hispanorromana en una excursión a la villa romana de Oprheus, en Camarzana de Tera. La salida formaba parte de la V Semana Cultural de Arrabalde que a lo largo de nueve días ha promovido distintas actividades para el esparcimiento y enriquecimiento cultural de los vecinos. No obstante, en este pueblo no han estado ajenos al incendio que asoló la comarca estos días, y por el cual se suspendieron actividades como el cine al aire libre del lunes. Otra excursión a la provincia de Orense tuvo que cambiar su destino: finalmente se dirigieron a Segovia.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- DIRECTO | Valoran la vuelta a casa de tres pueblos evacuados en la Alta Sanabria, pero sigue el riesgo en Porto
- Alerta en Zamora por un gran incendio de nivel 2: ya hay cuatro pueblos evacuados
- El incendio de Uña y Molezuelas mantiene 5 pueblos de Zamora evacuados esta noche
- El día después en Cubo de Benavente: los estragos del incendio
- Momento crítico para el fuego que asola la comarca de Benavente por el fuerte viento
- Tras el fuego en la comarca de Vidriales: 'Está todo quemado, esto ha cambiado para siempre
- Herido un motorista de 40 años tras chocar contra un jabalí en Navianos de Valverde
- Evacúan a los vecinos de Congosta, Villageriz y Alcubilla de Nogales; Ayoó de Vidriales sigue confinado