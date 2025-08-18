Vecinos de Arrabalde aprenden historia en la villa romana de Camarzana

La visita forma parte de la Semana Cultural de Arrabalde

Vecinos de Arrabalde aprenden historia en la villa romana de Camarzana | EVA PONTE

Vecinos de Arrabalde aprenden historia en la villa romana de Camarzana | EVA PONTE

Un grupo de vecinos de Arrabalde, el pueblo del celebre tesoro celtibérico de la II Edad del Hierro, han aprendido también sobre la época hispanorromana en una excursión a la villa romana de Oprheus, en Camarzana de Tera. La salida formaba parte de la V Semana Cultural de Arrabalde que a lo largo de nueve días ha promovido distintas actividades para el esparcimiento y enriquecimiento cultural de los vecinos. No obstante, en este pueblo no han estado ajenos al incendio que asoló la comarca estos días, y por el cual se suspendieron actividades como el cine al aire libre del lunes. Otra excursión a la provincia de Orense tuvo que cambiar su destino: finalmente se dirigieron a Segovia.

Vecinos de Arrabalde aprenden historia en la villa romana de Camarzana | EVA PONTE

Vecinos de Arrabalde aprenden historia en la villa romana de Camarzana | EVA PONTE

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents