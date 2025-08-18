Fiestas en Santa María de la Vega: Cuatro días de diversión para todas las edades

Las fiestas de Santa María de la Vega han contado con gran animación en cuatro jornadas en las que convivieron tradición, música y diversión para todas las edades. Desde la chocolatada y los concursos infantiles hasta desfiles de disfraces, verbenas y macrodiscotecas que mantuvieron el ritmo en las veladas nocturnas.

Las fiestas patronales arrancaron el día 14 con el chupinazo y la chocolatada, un clásico que cada año reúne a todas las generaciones en un ambiente familiar. La noche continuó con fuerza gracias a la macrodisco llegada desde Pontevedra, que puso la música y la animación hasta bien entrada la madrugada con Karamelo y los DJ Ole Costa, Enter y Rodri Vegas.

Fiestas en Santa María de la Vega. / E. P.

El día grande, 15 de agosto, comenzó con la misa solemne en honor a Nuestra Señora de la Asunción, acompañada de la procesión por las calles del pueblo. Ya por la tarde, los más pequeños disfrutaron del parque infantil de Elias Park, mientras que los aficionados a las cartas se concentraron en el concurso de brisca y tute. La fiesta de la espuma y la música en directo con la orquesta M3 Show, y la Macrodisco Sensation, con los DJ Pablo Boizo y Pichu, completaron la jornada festiva.

El día 16, en honor a San Roque, misa y procesión por la mañana. La tarde estuvo marcada por el desfile y concurso de disfraces, que llenó las calles de colorido, humor y originalidad, acompañado por la música de la charanga. La jornada culminó con la verbena a cargo del grupo ‘La Nave’, a la que se sumaron los espectáculos de Sensation & Circo_Ntrol con DJ Pablo Boizo y DJ Pichu, además de la actuación de zancudos.

Las celebraciones se despidieron el domingo con un ambiente más familiar. La comida popular en “Las Eras” volvió a reunir a vecinos y visitantes en torno a la mesa, y por la tarde, el bingo y los juegos infantiles llenaron de diversión el programa, mientras que la proyección de cine de verano en el frontón municipal puso el broche final de los festejos.