Paladinos del Valle despide sus fiestas de la convivencia
Actuación de folclore y citas gastronómicas, entre las propuestas de este año
En Paladinos del Valle han celebrado ya la Fiesta de Convivencia del Verano que dieron comienzo con uan cita tradicional como es la yera vecinal, desde la escuela nueva.
El ambiente festivo se ha completado con propuestas culturales y lúdicas que atrajeron a personas de todas las edades. Entre ellas, la presentación de paneles históricos, que sirvió para acercar a los asistentes al pasado del pueblo y poner en valor su patrimonio. No faltó en esta ocasión la comida popular, uno de los momentos más esperados, que reunió a todos en torno a la mesa.
También los vecinos quisieron hacer un homenaje a José Luis García Valverde en agradecimiento por sus veinte años al servicio del pueblo.
La música también estuvo presente con la actuación de La Orquestina de León, que puso la nota folclórica al cartel festivo. La convivencia en el río, o la inauguración del cartel de bienvenida, así como cine y cena al aire libro completaron el programa festivo de este año.
